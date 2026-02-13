Как Диего Симеоне издразни Ламин Ямал (СНИМКА+ВИДЕО)

Вчера, на 12 февруари, се проведе първия полуфинален мач между Атлетико Мадрид и Барселона за Купата на Краля. „Дюшекчиите“ разгромиха каталунците с 4:0, като и 4-те гола паднаха през първото полувреме. Треньорът на мадридчани Диего Симеоне не пропусна отново да покаже стила си на провокатор. Той се подигра с младата суперзвезда на Барселона Ламин Ямал когато неговите възпитаници отбелязаха третия гол. На всичко отгоре, каталунците претърпяха още едно разочарование, след като техен гол беше отменен заради засада.

Диего Симеоне се подигра с Ламин Ямал

Първият гол в срещата падна още в 7-мата минута, когато Ерик Гарсия си отбеляза автогол. Последва попадение на Антоан Гризман, който изкара един период в Барселона, преди да се завърне в Атлетико. И в 33-тата минута новото попълнение Адемола Луукман се разписа за 3:0. Тогава дойде и моментът на Диего Симеоне. В радостта си той се обърна към Ламин Ямал и с пръсти му показа числото 3 – колкото бяха и головете на „дюшекчиите“.

🚨🚨| Diego Simeone appeared to show three fingers to Lamine Yamal after Atletico Madrid went 3-0 up.



[@elchiringuitotv] pic.twitter.com/m4xp2GurE3 — CentreGoals. (@centregoals) February 12, 2026

Чоло тичаше по тъч линията на полувремето

Във втората минута на добавеното към първата част време Хулиан Алварес заби и четвъртия гол в мрежата на Барселона. Чоло беше толкова радостен, че започна да тича покрай тъчлинията още на полувремето. Каталунците върнаха едно попадение в 52-рата минута, но то беше отменено заради засада. Странното беше, че рутинната проверка на засадата с ВАР протече над 6 минути. Впоследствие се разбра, че се е наложило линиите за засадата да бъдат начертани на ръка.

14 years and 775 games as Atletico Madrid manager and Diego Simeone is still celebrating like this from the dugout. The man is passion personified. 🫡 https://t.co/pu4jnqrtgq — HLTCO (@HLTCO) February 13, 2026