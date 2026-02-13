Българската икономика се забавя: Актуални данни

Българската икономика се забавя в края на 2025 г. Това показват сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ). През четвъртото тримесечие на 2025 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нараства с 2,9 на сто спрямо четвъртото тримесечие на предходната година и с 0,8 на сто спрямо третото тримесечие на 2025 г. А през същия период на 2024 г. БВП е нараснал с 3,1 на сто спрямо четвъртото тримесечие на предходната година.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. на годишна база брутната добавена стойност нараства с 2 на сто.

Kрайното потребление регистрира ръст от 7,2 на сто, а бруто образуването в основен капитал ръст от 10,1 на сто спрямо четвъртото тримесечие. Износът на стоки и услуги намалява с 0,1 на сто, а вносът нараства с 9,5 на сто.

Още: България е втора в ЕС по най-бързо нарастване на дълга

През четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо предходното брутната добавена стойност нараства с 0,4 на сто.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на бруто образуването в основен капитал с 2,1 на сто и на крайното потребление с 1,3 на сто.

Още: България отчете пореден спад в промишленото производство, пак е най-голям в ЕС

БВП в номинална стойност

За четвъртото тримесечие на 2025 г. БВП в номинално изражение достига 65,352 млрд. лева (33,4 млрд. евро). Реализираната добавена стойност е 56,589 млрд. евро (28,9 млрд. евро).

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление (81,4 на сто). Бруто капиталообразуването е с 24,7 на сто относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно.