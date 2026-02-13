Разкриване на "къщите на ужасите" и още успехи отчете министър Гуцанов

Войната в Украйна:

Проверките в домовете за възрастни хора и разкриването на т. нар. "къщи на ужасите" е един от успехите, който социалният министър Борислав Гуцанов отчита в рамките на своя мандат. От Министерството на труда и социалната политика (МТСП) изпратиха отчет за работата на Гуцанов и екипа му в периода януари 2025 – февруари 2026 г.

Извършени са близо 1000 проверки от Агенцията за качество на социалните услуги. Прекратена е работата на 15 незаконни обекта и отнети 19 лиценза на обекти, които не отговаряха на стандартите, посочиха от МТСП. Заради затегнатия контрол доброволно бяха върнати 405 лиценза, а проверките продължават, се казва в съобщението. Отпуснати бяха 400 млн. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) за подобряване на условията в държавно финансираните места за настаняване на възрастни хора.

Сред дейностите са ремонтите на всички 81 държавно финансирани домове за стари хора. Напълно реновирани са вече 12 дома. Предстои ремонтите в останалите да приключат до август. Започна се работата по разкриването на още 250 места за грижа за хора с увреждания, информираха от МТСП. Разкри на пет нови дома със 101 места за възрастни също е сред изпълнените цели.

И още успехи

В мандата си Гуцанов предложи законодателни промени, с които коледните и великденските надбавки да влязат в закон, припомниха от МТСП.

За първи път близо 2200 души с увреждания получават безплатно високотехнологични помощни средства и то по техен избор, след като реалното им предоставяне се бавеше с години, както и закупуване на електромобили и зарядни станции за нуждите на социалните услуги и поставянето на фотоволтаични системи.

С началото на инициативата „Избирам България“ започна реална работа за връщането на българите от чужбина като част от борбата с демографската криза. Над 3700 души са подали заявления по мярката, която предвижда различни видове подкрепа за завърналите се и започнали трайно работа в България, казаха от МТСП.

От министерството припомнят и отпускането на средства за общините за превенция на бедствията и борба с последиците от тях.

От МТСП отчитат като успех и вдигането на минималната работна заплата на 620,20 евро от 1 януари тази година и ръста на линията на бедност - 390,63 евро.

В неприетия законопроект за държавния бюджет за 2026 г. по предложение на МТСП беше предвидено по-високо обезщетение за майките през втората година на детето и увеличение от 50% на 75% на сумата, която получават от него при връщане на работа по-рано, казаха още от социалното министерство.

