13 февруари 2026, 11:45 часа 287 прочитания 0 коментара
Голяма новина идва от Бояна: БФС с нови обещания

Андрей Петров, който е изпълнителният директор на Българския футболен съюз, гостува в подкаста на Централата. В разговора той разкри, че в България ще има Национален център за спортна наука и иновации. Въпросният център ще бъде на ниво като на тези от Западна Европа и ще включва лаборатория на територията на Национална спортна академия „Васил Левски“ и в Националната футболна база.

Андрей Петров: „Това е тема, върху която започнахме да работим през 2022 година“

Ето какво каза Андрей Петров: „С решение на Министерски съвет ще бъде създаден Национален център за спортна наука и иновации, който ще бъде като втори модул към София Тех Парк, с координатор Национална спортна академия, а партньор ще бъде БФС. Това е тема, върху която започнахме да работим през 2022 година, когато дойде Георги Иванов като технически директор в БФС.

Андрей Петров

„Проведохме срещи с участието на петима министри с президентите на три федерации“

Проведохме страшно много срещи, а ако помните, имаше и такава с участието на петима министри с президентите на три федерации – по футбол, волейбол и баскетбол. На база на тази среща се проведе и ден на отворените врати в София Тех Парк, това бе през 2022 година. В началото на 2026 година имаме решение на Министерски съвет, с което да се създаде този спортно-научен институт, какъвто не сме имали, на ниво Западна Европа.

Очаква се до края на годината да бъде създадено юридическото лице

Очакванията ни са, че в календарната година той ще бъде създаден като юридическо лице. Вече ще може да бъде финансиран, да се надгради лабораторията на Национална спортна академия „Васил Левски“, както и да се създаде такава на територията на Националната футболна база. Също изграждането на мобилни лаборатории, като това би довело до създаването на спортологичен профил на българското население. В момента не разполагаме с такъв“.

Николай Илиев
