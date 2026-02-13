ЦСКА с интересен ход след ареста на Пастор

В ранните часове на 9 февруари, понеделник, футболистът на ЦСКА Давид Пастор е бил арестуван за шофиране в нетрезво състояние. Той е преминал на червен светофар, след което е направил леко ПТП с паркиран автомобил. Служителите на реда, които са пристигнали на място, са направили проверка с дрегер, който е отчел 2.32 промила алкохол. Пастор беше освободен във вторник, 10 февруари.

ЦСКА назначава човек, който да помогне на Пастор

Присъдата на бразилеца е 8 месеца условно лишаване от свобода и глоба в размер на около 31 000 евро. Освен това, той ще бъде наказан и от ЦСКА според вътрешния правилник на клуба. Защитникът се завърна в тренировъчните занимания на отбора, като се очаква още през следващата седмица да е наличен и в групата за мачовете. Но освен строгост, от ЦСКА показаха и загриженост, като са осигурили човек, който да помогне на Давид Пастор. Както стана ясно, причината бразилецът да шофира под въздействието на алкохол е смъртта на неговата майка.

Още: Същия съперник, различен състав: какви рокади готви Христо Янев преди второто „червено“ дерби

Иван Иванов е новият главен психолог на ЦСКА

Тя е починала няколко дни преди рождения си ден, а Пастор не е могъл да присъства на погребението. В момента защитникът е в психологическа безизходица и от ЦСКА са взели мерки. Клубът е назначил нов главен психолог на мястото на Полина Хаджиянкова, която напусна през есента на 2025 г. Става въпрос за 44-годишният Иван Иванов. Последно той е работил в родната федерация по бокс, а преди това и в женския волейболен Марица, и в БФC. Първата му задача ще е именно сложната ситуация на Давид Пастор.

Още: ЦСКА разкарва още един излишен