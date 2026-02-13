Любопитно:

Поздрав за Дженифър Анистън: Рийз Уидърспун се отдаде на носталгия със стара СНИМКА

13 февруари 2026, 12:37 часа 0 коментара
На 11 февруари 2026 г. Дженифър Анистън отбеляза своя 57-и рожден ден, а емоционални поздравления от приятели и колеги заляха социалните мрежи. Сред тях се открои посланието на Рийз Уидърспун – нейна бивша колежка от "Приятели" и настояща партньорка в "The Morning Show". С доза носталгия, тя качи видео от два кадъра с приятелката си - един от времето в сериала и един от 2025 година. Рийз честити празника на Анистън, като припомни и забавните моменти от съвместната им работа, добавяйки: "От сестрите Грийн до новинарските водещи, нашите разговори и смях никога не спират."

Актрисата продължи с искрените и трогателни си думи: "Твоята любов към живота, твоето чувство за хумор и безкрайната ти позитивност са истински дар." И завърши с трогателно признание: "Чувствам се толкова благодарна, че те познавам както на екрана, така и извън него. Обичам те, Джен!"

Любовта към актрисите

Феновете също се включиха с бурни реакции и коментари. Един от тях написа: "Обичаме ви и двете завинаги, сестри Грийн." Друг се пошегува: "Може ли да ни разкриете тайната как изглеждате още по-добре след 25 години!? (И двете!)". А трети добави: "Ауу, обичам това! Обичам тези кралици! Днес е и моят рожден ден!"

Освен Рийз Уидърспун, поздравления за рождения ден на Анистън отправиха и други нейни близки, сред които Кортни Кокс – колежката ѝ от "Приятели", както и любимият ѝ Джим Къртис.

С тези сърдечни думи, Дженифър Анистън отново показа колко много хора я обичат и ценят, както на екрана, така и извън него. А още нещо важно - Рийз Уидърспун демонстрира как общата кариера може да бъде повод за едно истиснко приятелство, което устоява на времето.

