С “кухи“ фирми източвали държавата: 11 арестувани в Гърция

13 февруари 2026, 13:08 часа 165 прочитания 0 коментара
Гръцките власти разкриха мрежа от “кухи“ фирми, които са създали дългове в размер на най-малко 43 милиона евро за данъчната и социално-осигурителната система. Арестувани са 11 предполагаеми лидери на мрежата, съобщи Независимата агенция за публични приходи (AADE), цитирана от в. “Катимерини“ и БТА.

Разследващите проследиха мрежата, използвайки специализиран алгоритъм на AADE, който следи транзакциите и цялостното данъчно поведение.

Системата е открила 317 фирми, които са натрупали 27 млн. евро дългове към Независимата агенция за публични приходи и 16 млн. евро към Единния фонд за социално осигуряване (EFKA).

В престъпната мрежа са участвали 205 души, предимно чужденци, които са действали като управители на 380 предприятия.

Десет гърци и един чужденец, идентифицирани като лидери на мрежата, са били арестувани в координирани операции в домовете им.

Властите са иззели пари в брой на обща стойност 100 000 евро, 110 дебитни и кредитни карти, документи с информация за фиктивни лица и фиктивни компании, 110 печата на компании и различни електронни устройства, съобщава вестникът.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова
