Външно министерство категорично против провеждането на "Луковмарш"

Министерството на външните работи се обяви "категорично против" планираното провеждане на т. нар. „Луковмарш“ и призова отговорните институции за предприемане на "всички законоустановени действия за неговото предотвратяване". Шествието в памет на ген. Христо Луков е планирано от организаторите за 17 ч. на 14 февруари, събота, пред пилоните на НДК в София. Организатор на "възпоменателно факелно шествие в памет на ген. Христо Луков" е Български национален съюз (БНС), който в своята визитна картичка пише: "Идейно най-близката до нас организация […] е Съюзът на българските национални легиони (СБНЛ)".

"Идейните наследници и продължители на делото на СБНЛ" изпълняват възпоменателния ритуал вече повече от 20 години и търсят разнообразни форми за привличане на млади последователи. Организаторите през последните години имат проблеми със Столична община, която не дава разрешение за провеждане на марша, определяйки го като форма на неонацизъм и профашизъм.

Снимка: БГНЕС

Още: Въпреки отменения "Луковмарш": САЩ отчитат ръст на антисемитизма у нас

"Несъвместимо с ценностите"

"Подобни прояви са несъвместими с ценностите и традициите на българското общество и страната ни няма да допусне нейната територия да бъде използвана като сцена за международна изява на екстремизъм, нетолерантност, дискриминация и омраза. Такива прояви се използват за незаслужено представяне на България в отрицателна светлина и за засенчване на постиженията й в областта на правата на човека", обявиха в своя позиция от МВнР.

"Министерството на външните работи ще продължи последователно да се противопоставя на всеки опит за разделение и нетолерантност в обществото, на действия, които накърняват международния авторитет на Република България и ще продължи да участва активно в координираните усилия на българските институции за противодействие на омразата, дискриминацията и антисемитизма", допълват от външно министерство.

Още: Луковмарш без разрешение от общината: Отново шествие и контрашествие