02 септември 2025, 11:58 часа 305 прочитания 0 коментара
Европейските борси стартираха с понижения

Европейските фондови пазари се понижиха в началото на днешната търговия, тъй като пазарите се колебаят заради несигурността около световната търговия. Също така вниманието на инвеститорите е насочено към обявяването на първата оценка за инфлацията в еврозоната през август, които ще бъдат обявени по-късно днес, предаде БТА.

Във Франкфурт DAX се понижи със 125,43 пункта или 0,52 на сто и достигна 23 911,9 пункта към 10:25 часа българско време.

Парижкият CAC 40 добави 9,26 пункта или 0,12 на сто до 7717,16 пункта.

Лондонският FTSE 100 изтри 26,65 пункта или 0,29 на сто до 9169,69 пункта.

Общоевропейският индекс Stoxx Europe 600 е надолу с 1,72 пункта или 0,31 на сто до 549,71 пункта.

Инфлацията в ЕС расте, докато в еврозоната остава без промяна

