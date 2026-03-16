Уточнение за поскъпването на горивата: Финансовото министерство пояснява думи на министъра

Служебният финансов министър не е казвал, че горивата в България ще поскъпнат с 20% или 25%. Това оповестиха от пресцентъра на финансовото министерство след гостуването на Клисурски в предаването "120 минути" по bTV. Според уточнението, Клисурски говорел за различни варианти що се отнася до цената на петрола и съответно цената на горивата и този не бил приоритетен.

Точният цитат на министър Клисурски в отговор на въпрос на водещия за вероятността цената на петрола да достигне 150 долара за барел е следният: "Ние разработваме анализи и как цените биха се повишили при определено покачване на цените на суровия петрол. Засега по-скоро разглеждаме варианти на увеличение от 70 долара на барел, което беше, да кажем, преди конфликта в Иран, на 90 до 100 долара на барел, говоря средногодишно. До 150 си признавам, че така по-скоро го възприемаме като доста песимистичен вариант и се надявам, разбира се, да не се стига дотам, но имаме различни варианти. Например, ако дългосрочно в следващата година цените се повишат, да кажем около 100 долара на барел и останат такива, тогава за съжаление цените на колонките вероятно ще се увеличат с между 20 и 25%".

