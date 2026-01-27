Войната в Украйна:

Еврото достигна няколкогодишен връх към долара

27 януари 2026
Еврото достигна няколкогодишен връх към долара

Курсът на еврото подгони нова психологическа граница спрямо щатския долар в началото на седмицата, като европейската валута вече е близо до невижданото от лятото на 2021 г. ниво от 1,19 към американската. Така еврото достигна най-високия си курс от пет години към долара. Трябва да се отбележи и, че в последните дни доларът търпи най-значителния си спад от месеци заради геополитическото напрежение и неяснотата около Федералния резерв.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1873 долара или над нивото от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1836 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 18 януари, когато беше на ниво 1,1577 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 26 януари 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,1896 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари 2025, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 26 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1896 спрямо щатския долар.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
