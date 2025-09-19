Войната в Украйна:

Еврото изпраща седмица със сериозни промени в курса към долара

19 септември 2025, 09:27 часа 231 прочитания 0 коментара
Еврото е без сериозна промяна в курса спрямо долара днес, като остава малко под границата от 1,18 към американската валута. Европейските пари обаче, изпращат бурна седмица, в която еврото достигна невиждани скоро нива към долара от повече от четири години. В сряда пък Управлението за федерален резерв на САЩ взе решение да намали американските лихви, което даде тласък на долара и успокои валутния пазар.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,1772 долара или под курса от вчера.

ЕЦБ определи вчера референтен курс на еврото от 1,1818 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 август, когато беше на ниво 1,1579 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 17 септември - единната европейска валута е със стойности от 1,1879 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.

 

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро ЕЦБ валути долар валутен курс
