Еврото приключва седмицата в нова посока спрямо долара

Курсът на еврото спрямо щатския долар пое в нова посока в края на седмицата след като отново падна под нивото от 1,16 към щатската валута. Наскоро еврото достигна до най-ниските си нива от месеци спрямо зелените пари, като преди това беше на много високи нива към долара, недостигани от повече от четири години. След това обаче, постепенно започна малко по малко да отстъпва.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1583 долара или под нивото от вчера.

Още: Долар - лев. Колко струва един щатски долар към един български лев днес, 28 ноември /валутен калкулатор/

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1586 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 5 ноември, когато беше на ниво 1,1474 спрямо долара.

Още: Рязък обрат в курса на еврото

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 29 октомври - единната европейска валута бе със стойности от 1,1665 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.