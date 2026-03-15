До 150 долара на барел: Енергиен експерт с прогноза за ръст на цената на горивата у нас

Енергийният експерт и директор на програма "Енергетика и климат" в Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) Мартин Владимиров заяви, че е много важно да се каже, че в България поскъпването на цената на горивата е по-умерено. С 29.1% се е повишила цената на горивата в Европейския съюз, а в България цената на горивата се е увеличила 9.5% при дизела и с малко над 6.5% при бензина А95. България поддържа сравнително ниски цени на горивата и ръстът в България ще се ускори и ще догони цените на горивата в ЕС, коментира той пред БНР.

С колко ще скочи цената на суровия нефт?

Той обясни, че цената на суровия нефт се е увеличила драстично – с над 100 долара за барел и предвид, че вчера и днес напрежението продължава да ескалира. През новата седмица можем да видим по-високи цени на суровия нефт от над 110 долара за барел, посочи енергийният експерт.

„Явно вървим към сценарии с много по-големи удари по петролна и енергийна инфраструктура“, предупреди Мартин Владимиров, като уточни, че вървим към сценарии 150 долара за барел заради войната в Иран.

Мартин Владимиров посочи, че България има много по-голяма свобода на натисне маржа на печалбата на рафинерията в Бургас с цел успокояване цената на горивата. Натам трябва да бъдат насочени мерките, докато задържане на цената с тавани, това може да доведе до недостиг на горива, добави енергийният експерт.

Според него трябва да се работи за мерки за намаляване потреблението на горива, като например безплатен градски транспорт за няколко седмици.

Мартин Владимиров добави, че ако войната свърши в следващите няколко дни, светът ще се върне към нормалността и няма да има големи ефектив върху икономиката на България и Европа.

„Не се вижда перспектива войната в Иран да свърши скоро, за съжаление“, каза той. Владимиров е на мнение, че заради войната в Иран енергоемките индустрии ще поскъпнат, цената на природния газ ще се повиши значително, както и транспортните услуги, стъкларската индустрия, торовата индустрия също се очаква да бележи ръст.

Той призова държавата да не предприема панически ходове. Владимиров е скептичен, че България ще тръгне в обратна посока за отмяна на руските санкции. „Време е да заемем твърда позиция, че няма да се отменя този ангажимент към европейските партньори“, апелира Мартин Владимиров.

Ще се превърне ли България в препран троянски кон на втечнен природен газ?

Енергийният експерт коментира договора с „Боташ“ и заяви, че ако бъде предоговорен може да пренасяме втечнен природен газ. „Боташ“ е истинският хъб за природен газ в региона, има огромен капацитет за втечнен на природен газ и тези количества „Боташ“ иска да контролира и да препродава на огромни цели в Европа, посочи Владимиров.

"България може да се превърне в препран троянски кон на втечнен природен газ. Не трябва да правим тази стратегическа грешка и трябва да премислим на каква цена ще се търгува природния газ, призова Мартин Владимиров.

