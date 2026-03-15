Крум Зарков не изключва социалисти да избягат при Радев, сложи дългоочакван "край"

15 март 2026, 9:18 часа 111 прочитания 0 коментара
Лидерът на БСП-Обединена левица и бивш служебен министър на правосъдието Крум Зарков заяви, че не изключва да има и такива социалисти, които да отидат в политическата формация на досегашния президент Румен Радев - "Прогресивна България". В студиото на БНТ Зарков обяви, че ако има такива социалисти, които отидат при Радев, повече нямало да бъдат социалисти. Още: Властта се пази зад бента на омертата: Крум Зарков за диванчетата на Петьо Еврото

Какво ще стане с БСП след изборите?

Снимка: БГНЕС

Крум Зарков допълни още, че не познава самата партия на Радев, но му се струва адекватна заявката на досегашния президент – за разрушаване на олигархичния модел на управление. „Ще говорим в новото Народно събрание“, закани се лидерът на БСП. 

И развенча един мит, изказван от социолозите досега - сигурен е, че БСП-Обединена левица ще влезе в следващото Народно събрание.

Крум Зарков сложи и така дългоочаквания край, който по думите му е искан от социалистите - никога повече с Бойко Борисов и Делян Пеевски. 

Узурпатор ли е Сарафов?

Снимка: Прокуратура

Зарков коментира и казуса с Борислав Сарафов, който от доста дълго време заема поста изпълняващ функциите главен прокурор и от няколко съдебни състава бе наречен "Г-н Никой". "Сарафов е узурпатор и узурпира кабинета на главния прокурор. Ние социалистите няма да се уморим да простираме срещу Сарафов" , каза още лидерът на БСП-Обединена левица.

И призова всички политически лидери да кажат как оценяват статута на Борислав Сарафов и как оценяват поведението на Висшия съдебен съвет (ВСС). Следващото Народно събрание трябва да постави въпроса за смяната на ВСС с адекватно устойчиво мнозинство, което не може да бъде направено с ГЕРБ-СДС. 

Антон Иванов Отговорен редактор
БСП Румен Радев Крум Зарков предсрочни парламентарни избори 2026
