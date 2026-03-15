Дрон атакува петролна рафинерия в Ирак (ВИДЕА)

15 март 2026, 8:12 часа 267 прочитания 0 коментара
Дрон атакува петролна рафинерия в Ирак (ВИДЕА)

Дрон атакува петролна рафинерия в Ербил (или Арбил, Ирак - бел. ред.). Той е административен център на област Арбил, Северен Ирак и столица на автономния район Иракски Кюрдистан. Населението на града през 2012 година е 1 509 026 души. Това е едно от най-старите постоянно населявани селища на света.

Какво се случи?

В резултат на удара в рафинерията избухна пожар и работата на съоръжението беше преустановена. Освен това, множество атаки срещу американски бази са извършени в няколко страни в Персийския залив:

Регистрирани са удари по американски бази в Кувейт, а в база в Бахрейн са чути експлозии; 

Пожар и черен дим се издигнаха над базата „Виктория“ в Багдад след атака с РСЗО „Град“;

Американските тренировъчни бази в иракския Арбил, където се обучават кюрдски бойци от милицията, също бяха обект на атаки; 

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи, че над територията на страната са били прихванати шест балистични ракети и два дрона.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Ирак дрон петролна рафинерия атака с дронове война Иран
