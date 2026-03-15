Дрон атакува петролна рафинерия в Ирак (ВИДЕА)

Дрон атакува петролна рафинерия в Ербил (или Арбил, Ирак - бел. ред.). Той е административен център на област Арбил, Северен Ирак и столица на автономния район Иракски Кюрдистан. Населението на града през 2012 година е 1 509 026 души. Това е едно от най-старите постоянно населявани селища на света. Още: Иран е готов да преговаря за мир, но САЩ имат условия: Извива ли ръце Тръмп

Какво се случи?

A drone attacked an oil refinery in Erbil — Reuters



As a result of the strike, a fire broke out at the Lanaz refinery, and the facility’s operations were suspended.



Additionally, multiple attacks on American bases have occurred in several countries in the Persian Gulf:… pic.twitter.com/c309cdProw — NEXTA (@nexta_tv) March 15, 2026

В резултат на удара в рафинерията избухна пожар и работата на съоръжението беше преустановена. Освен това, множество атаки срещу американски бази са извършени в няколко страни в Персийския залив:

Регистрирани са удари по американски бази в Кувейт, а в база в Бахрейн са чути експлозии;

Пожар и черен дим се издигнаха над базата „Виктория“ в Багдад след атака с РСЗО „Град“;

Американските тренировъчни бази в иракския Арбил, където се обучават кюрдски бойци от милицията, също бяха обект на атаки;

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи, че над територията на страната са били прихванати шест балистични ракети и два дрона.

