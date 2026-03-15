Санкциониран по "Магнитски" влиза в депутатските листи

Бившият финансов министър Владислав Горанов се очертава да води листите на ГЕРБ във Варна и Силистра за предсрочните парламентарни избори на 19 април, съобщиха "Сега" и Фокус, позовавайки се на източници. Горанов е санкциониран от правителството на САЩ по Закона „Магнитски" заедно с други български държавни служители заради „широкото им участие в корупцията в България. За последно той бе избран за депутат в 44-ото НС от 2017 до 2021 година.

Листите като домино - кой влиза и кой излиза?

В листите на ГЕРБ няма да попадне не само кмета на Стара Загора Живко Тодоров, но и нито един друг градоначалник - такова решение е взела Изпълнителната комисия на ГЕРБ.

Представителят на Gen-Z поколението и активен участник в протестите Петър Танев и швейцарецът с български паспорт Мануел Круменахер влизат в листите на "Продължаваме промяната - Демократична България" от квотата на "Продължаваме промяната" (ПП). Това съобщиха от партията на Асен Василев на страницата си във "Фейсбук". Самият Асен Василев ще бъде водач в Пловдив и Хасково.

Във Варна след ареста на кмета на "Продължаваме промяната" Благомир Коцев - водач ще е заместник-кметът Павел Попов. В Шумен вместо бившият премиер Николай Денков този път ще води водач вероятно ще бъде Айлин Пехливанова, дъщерята на кмета на Хитрино Нурдин Исмаил. Денков ще води в Благоевград и софийския 23-и район.

Крайният срок за регистрация на имената на кандидатите в съответните Районни избирателни комисии е 17:00 ч. на 17 март 2026 г. Теглене на жребия за номерата на бюлетините е насрочено за 18 март, а старта на кампанията е 20 март.

