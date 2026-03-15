Гутерeш предупреди за риск от опустошение в Южен Ливан

15 март 2026, 8:03 часа 192 прочитания 0 коментара
Генералният секретар на Организацията на обединените нации (ООН) Антониу Гутерeш изрази тревога от последиците от израелските въздушни удари в Ливан и предупреди за риск от нова ескалация, след като приключи визитата си на солидарност в Бейрут, предаде ТАСС. По време на посещението си ръководителят на ООН заяви, че е потресен от мащаба на разрушенията в страната. Още: "Незабавно": САЩ призоваха гражданите си да напуснат Ирак

Мащабни разрушения в Ливан

Снимка: Getty images

„Станахме свидетели на мащабни разрушения в Ливан и се опасявам, че южната част на страната може да се превърне в безжизнена пустиня, а южните предградия на Бейрут да бъдат подложени на нови бомбардировки, които да доведат до пълното им разрушение“, заяви Гутереш, цитиран от правителствената пресслужба.

Той подчерта, че военната ескалация е довела до нарушаване на суверенитета на Ливан и призова за незабавно прекратяване на бойните действия.

„Полагаме големи усилия, за да спрем тази война“, добави генералният секретар на ООН.

В същото време Гутереш призова шиитското движение Хизбула да спазва решението на ливанското правителство за концентриране на всички оръжия в ръцете на държавата, като част от усилията за възстановяване на държавния контрол и стабилността в страната.

Антон Иванов Отговорен редактор
Антонио Гутереш война Иран Антониу Гутереш
