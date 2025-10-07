Еврото с неочакван курс към долара, пресече важна граница

Курсът на еврото продължава да губи позиции спрямо долара в началото на седмицата, като отново падна под нивото от 1,17 към американската валута. През миналия месец котировките на европейската валута често се движеха близо до прага от 1,18. Еврото дори достигна невиждани отдавна нива към долара, от повече от четири години, но след това започна леко да отстъпва от позициите си.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,1692 долара или под курса от вчера.

ЕЦБ определи вчера референтен курс на еврото от 1,1678 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 25 септември, когато беше на ниво 1,1653 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 17 септември - единната европейска валута е със стойности от 1,1879 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 17 септември - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1879 спрямо щатския долар.