Еврото с нов завой в курса спрямо долара

13 август 2025, 09:28 часа 228 прочитания 0 коментара
Курсът на еврото спрямо долара направи нов завой, като пак тръгна нагоре и вече доближава границата от 1,17. Европейската валута започна силно седмицата, но вчера слезе под нивото от 1,16 към долара. През месец юли еврото достигна върхови нива и стойности, невиждани от четири години спрямо американската валута. През настоящата седмица обаче, еврото тръгна със сериозни колебания в курса спрямо долара.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,1684 долара или над курса от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1606 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 1 август, когато беше на ниво 1,1411 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 24 юли - единната европейска валута бе със стойности от 1,1775 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 1 юли - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1811 спрямо щатския долар.

 

Пламен Иванов
