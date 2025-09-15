Еврото стартира седмицата на стабилни позиции спрямо долара

Еврото стартира седмицата без особена промяна в курса спрямо долара, след решението на Европейската централна банка (ЕЦБ) от четвъртък да запази лихвите непроменени, като е малко над психологическата граница от 1,17 към американската валута. В началото на миналата седмица нивата на европейската валута към долара не бяха виждани от началото месец юли, но това се дължеше най-вече на срива при щатската валута.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин единната европейска валута се продаваше за 1,1729 долара или близо до курса от петък.

ЕЦБ определи в петък референтен курс на еврото от 1,1718 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 27 август, когато беше на ниво 1,1579 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 9 септември - единната европейска валута е със стойности от 1,1784 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 3 февруари, когато слезе до 1,0125 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 1 юли - единната европейска валута има пикови стойности от 1,1811 спрямо щатския долар.