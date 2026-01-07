Финансовото министерство с важна информация за двойното обращение на лев и евро

Периодът от един месец на двойно обращение на левове и евро изтича на 31 януари 2026 г. и няма да се удължава, съобщи изрично днес Министерството на финансите (МФ). Съобщението е поради постъпващи запитвания по повод твърдения в общественото пространство, че се подготвя промяна на Закона за въвеждане на еврото в България.

Представители на Министерството на финансите не са провеждали и не се планира да провеждат срещи за удължаване на едномесечния период на двойно обращение, пишат от МФ.

Министерството на финансите категорично се противопоставя на опитите името на институцията да бъде употребявано с цел постигане на политически дивиденти чрез манипулации и умишлено въвеждане на обществото в заблуда относно срока за едновременно разплащане в левове и евро на територията на страната. Още: Левовете в евро: Редица банкови клонове ще работят и в събота през януари

Срокът няма да се удължава

Едномесечният срок, посочен в закона, е определен след проведено обществено обсъждане на ЗВЕРБ, по време на което не са постъпвали предложения за удължаване или съкращаване на този период. Срокът е дискутиран и съгласуван в работните групи към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната, в които участват представители на Българската народна банка и Комисията по финансов надзор, държавни институции, асоциации на потребителите, неправителствени организации, представители на академичната общност. Периодът на двойно обращение е съгласуван също така с Европейската комисия и Европейската централна банка, посочват министерството. Още: Цените на имотите след еврото: Ключова прогноза

Оттам припомнят, че във всички държави, въвели еврото като официална валута, най-дългият период на двойно обращение е бил един месец. А държавите, които последно са се присъединили към еврозоната - Литва, Латвия, Естония, Словакия и Словения, са избрали дори и по-кратък срок – две седмици, само други две държави (Малта и Кипър) са избрали един месец.

Министерството на финансите призовава гражданите да търсят официални източници на информация, каквито са специално създаденият сайт за еврото и интернет страницата на Българската народна банка.