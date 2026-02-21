Фискалният съвет обясни може ли да има трети удължителен бюджет и какво ще се случи с парите на държавата

Ако след втория удължителен бюджет, се наложи да има трети такъв, тогава ще има проблем и няма как да бъде удължен бюджетът. Трето удължаване не се предвижда по Закона за публичните финанси и трябва да има редовен бюджет. Да се надяваме, че до лятото България ще има редовно правителство. Това заяви пред БНТ председателят на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков. Още: Симеон Дянков: 2026 ще е година на несигурността, бюджет най-рано през юни

Финансите са в ръцете на ПП

Снимка: БГНЕС

Още: "Шарен, с наклон към ПП": Прочитът на Симеон Дянков за кабинета "Гюров"

Според него фискалната политика на служебното правителство на Андрей Гюров е твърдо в ръцете на "Продължаваме промяната". "Не е работа на финансовия министър да променя волята на Народното събрание. Явно ПП искат да дадат сигнал към техните гласоподаватели - представители на ГЕРБ и ДПС-Ново начало да не печелят предизборно", коментира Дянков.

Според председателя на Фискалния съвет няма нужда от вицепремиер по честните избори.

Симеон Дянков е на мнение, че служебният правосъден министър няма да успее да смени Борислав Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор и наречен "г-н Никой" от няколко съдебни състава.

Дянков вижда и досегашния президент Румен Радев като следващия министър-председател на страната. Той е на мнение, че Радев ще събере добри хора за правителството си. "Идва една голяма и нова партия, която поне в сферата на икономиката и финансите ще е центристка", каза още бившият финансов министър.

Още: Нагъл номер с цените заради еврото и следващ капан заради закон на Пеевски: Дянков набързо обясни