Бивш треньор на Славия: „Получих обаждане от ЦСКА, отказах заради други фактори“

Златомир Загорчич е едно от най-разпознаваемите сръбски имена в българския футбол. Независимо дали става въпрос за кариерата му като футболист или като треньор. До скоро беше треньор на Славия, като именно той е човекът, който изведе толкова много млади и перспективни футболисти до първия отбор. Заги, както му е прякорът в България, даде интервю пред колегите от „Мач Телеграф“, в което сподели, че е получил оферта да поеме ЦСКА.

Заги: „Други фактори ми попречиха да поема ЦСКА“

Ето какво каза Загорчич по въпроса: „Наистина имаше интерес от ЦСКА, получих обаждане от ръководството на клуба тогава, бях тогава на почивка в Златибор и всичко дойде изненадващо. Тогава си е било за тогава, други фактори ми попречиха да поема ЦСКА в онзи момент, които не искам да коментирам сега. Но аз се чувствах щастлив в Славия. В момента съм си в Нови Сад и съм си дал почивка малко от българския футбол.

„Пожелавам на отбора на Славия да победи ЦСКА“

Даже наблюдавам повече сръбското първенство, където гледам детайлно Войводина Нови Сад, а уикенда съм в очакване и на дербито Партизан – Звезда. Пожелавам на отбора на Славия да победи ЦСКА в събота и го вярвам“. Заги сподели мнението си за предстоящото дерби между ЦСКА и Славия: „Очаквам да стане интересен мач, каквото винаги е било това столично дерби. Искам Славия, разбира се, да победи ЦСКА, а и не го смятам за толкова невъзможно, защото, да, ЦСКА е в много силна форма, но „белите“ винаги са готови да излъжат голям отбор в подобен мач.“

