Правителството на Гюров:

Бивш треньор на Славия: „Получих обаждане от ЦСКА, отказах заради други фактори“

21 февруари 2026, 9:34 часа 508 прочитания 0 коментара

Златомир Загорчич е едно от най-разпознаваемите сръбски имена в българския футбол. Независимо дали става въпрос за кариерата му като футболист или като треньор. До скоро беше треньор на Славия, като именно той е човекът, който изведе толкова много млади и перспективни футболисти до първия отбор. Заги, както му е прякорът в България, даде интервю пред колегите от „Мач Телеграф“, в което сподели, че е получил оферта да поеме ЦСКА.

Заги: „Други фактори ми попречиха да поема ЦСКА“

Ето какво каза Загорчич по въпроса: „Наистина имаше интерес от ЦСКА, получих обаждане от ръководството на клуба тогава, бях тогава на почивка в Златибор и всичко дойде изненадващо. Тогава си е било за тогава, други фактори ми попречиха да поема ЦСКА в онзи момент, които не искам да коментирам сега. Но аз се чувствах щастлив в Славия. В момента съм си в Нови Сад и съм си дал почивка малко от българския футбол.

Още: ЦСКА не остава по-назад от Левски: "Армейците" обявяват пореден нов до часове

Златомир Загорчич

„Пожелавам на отбора на Славия да победи ЦСКА“

Даже наблюдавам повече сръбското първенство, където гледам детайлно Войводина Нови Сад, а уикенда съм в очакване и на дербито Партизан – Звезда. Пожелавам на отбора на Славия да победи ЦСКА в събота и го вярвам“. Заги сподели мнението си за предстоящото дерби между ЦСКА и Славия: „Очаквам да стане интересен мач, каквото винаги е било това столично дерби. Искам Славия, разбира се, да победи ЦСКА, а и не го смятам за толкова невъзможно, защото, да, ЦСКА е в много силна форма, но „белите“ винаги са готови да излъжат голям отбор в подобен мач.“

Още: Сакалиев: „Тестът за ЦСКА идва“

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
ЦСКА Славия Златомир Загорчич
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес