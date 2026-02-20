Курсът на еврото е невиждан от месец

Курсът на еврото спрямо щатския долар вече е трайно под границата от 1,18 към щатската валута, нещо невиждано от около месец. А само преди дни европейската валута достигна максимума си за месец февруари. От началото на годината еврото се възползва от слабия долар и надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската, като имаше най-високия си курс от пет години към долара.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1757 долара или под нивото от вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1753 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 22 януари, когато беше на ниво 1,1674 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 28 януари 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,2065 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 1 март 2025, когато слезе до 1,0375 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.