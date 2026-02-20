Преките чуждестранни инвестиции нарастват с двуцифрен процент през 2025 г.

Преките чуждестранни инвестиции у нас са нараснали с 14,2 на сто на годишна база до 3,261 млрд. евро към края на декември 2025 година. Това показват предварителните данни на Българската народна банка (БНБ). За сравнение, нетният поток на преките инвестиции в страната през 2024 година също е бил положителен, като е достигал 2,856 млрд. евро или с 405 млн. евро по-малко спрямо тези през 2025 г.

Чуждите инвестиции са 2,8 на сто от БВП

Размерът на преките вложения в страната за периода януари-декември 2025 година се равнява на 2,8 процента от прогнозния брутен вътрешен продукт спрямо 2,7 процента през 2024 година.

Конкретно през месец декември нетният поток на преките инвестиции у нас е положителен в размер на 383,2 млн. евро, при положителен поток от 176,6 млн. евро през същия месец на предходната 2024 година.

Данните на БНБ за нетния поток на преките инвестиции в страната са предварителни и подлежат на последваща ревизия, която може да измени настоящия резултат.

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за периода януари - декември 2025 г. са от Нидерландия (635,9 млн. евро), Гърция (476,9 млн. евро) и Италия (315,5 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци - към Малта (257,3 млн. евро) и САЩ (216,5 млн. евро).

Нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е отрицателен в размер на 19,7 млн. евро (в т.ч. отрицателен поток от 21,1 млн. евро за Русия), при отрицателен нетен поток от 15,3 млн. евро за януари - декември 2024 година.

Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 119,7 млн. евро за януари - декември 2025 г. Той е по-голям с 53 млн. евро от този за януари - декември 2024 г., който е положителен в размер на 66,8 млн. евро.

По предварителни данни, статия Реинвестиране на печалба (показваща дела на чуждестранните инвеститори в текущата печалба или загуба на дружеството на база на счетоводни данни за финансовия резултат) е положителна и възлиза на 3,694 млрд. евро, при положителна стойност от 2,744 млрд. евро за януари - декември 2024 г.

Нетният поток по подстатия Дългови инструменти (промяната в нетните задължения между дружествата с чуждестранно участие и преките чуждестранни инвеститори по финансови, облигационни и търговски кредити) е отрицателен и възлиза на 552,6 млн. евро, при положителна стойност от 45,5 млн. евро за януари - декември 2024 г.

По предварителни данни нетният поток на преките инвестиции в чужбина за януари - декември 2025 г. възлиза на 377,4 млн. евро (0,3 процента от БВП), при 633,4 млн. евро (0,6 процента от БВП) за същия период на предходната година. През декември 2025 г. нетният поток е положителен и възлиза на 24 млн. евро, при отрицателна стойност от 74,4 млн. евро за декември 2024 година.