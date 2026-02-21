Алкарас победи шампиона и е на финал

Водачът в схемата Карлос Алкарас (Испания) се класира за финала на турнира по тенис на твърда настилка в Доха (Катар) от сериите АТП 500 с награден фонд 2 833 335 долара. Алкарас елиминира на полуфиналите защитаващия титлата си и пети поставен Андрей Рубльов (Русия) със 7:6(3), 6:4 за малко повече от два часа на корта. 22-годишният испанец триумфира, реализирайки шестия си мачбол, за да удължи перфектния си старт за 2026 година до 11 победи.

Карлос Алкарас: "Гордея се със себе си"

Въпреки че два пъти не успя да затвори първия сет на собствен сервис, но спечели след тайбрек и пропиля аванс от 3:0 във втората част Алкарас остана стабилен под натиск, за да се класира за финала на турнира за първи път. „Знам какво мога да направя всеки път, когато стъпя на корта, на какво съм способен. Начинът, по който подхождам към всеки мач, е нещо, с което наистина се гордея. Това е нещо, в което се опитвам да бъда по-добър и то се отплаща. Гордея се със себе си, че ставам все по-добър и опитен“, коментира Алкарас.

Алкарас ще играе срещу Артюр Фис на финала

На финала испанецът ще срещне Артюр Фис (Франция), който надделя над шестия поставен и финалист от 2024 година Якуб Меншик (Чехия) с 6:4, 7:6(4). За Фис това е първи финал в АТП от Токио през 2024-а. Меншик елиминира световния номер 2 Яник Синер на четвъртфиналите, но не успя да повтори това ниво срещу Фис, който играе едва третия си турнир, откакто се завърна след контузия на гърба, която го остави осем месеца извън корта.

