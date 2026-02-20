България отново последна с 0 евро помощ: Европейски план за достъпни жилища

България е на последно място в ЕС по отношение на жилищните помощи в рамките на по-широките разходи за социална закрила в Европа.

Страната ни, заедно с Хърватия, е в дъното на класацията за жилищно подпомагане с безпрецедентните 0 евро помощ за разходи за настаняване на затруднени лица, пише Евронюз.

В същото време ЕС стартира първия си план за достъпно жилищно настаняване, чиято цел е да облекчи задълбочаващата се жилищна криза.

Още: Наем или заем? След 500 евро кв/м скок за година, вноската по кредита излиза двойно по-скъпа

Помощта в България - 0 евро

Жилищният сектор се превръща в надвисваща криза над цяла Европа. През декември 2025 г. Европейската комисия обяви първия по рода си Европейски план за достъпни жилища.

Инициативата има за цел да отговори на един от най-неотложните проблеми на гражданите - достъпните, устойчиви и качествени жилища.

Повечето европейски страни вече предоставят помощи за жилище като част от своите системи за социална закрила. Нивата на подкрепа обаче варират значително, отразявайки различните национални политики.

Източник: Евростат

Още: 86% от българите имат собствено жилище, но не могат да го отопляват

И така, кои държави предоставят най-високи жилищни помощи? И колко харчат европейските правителства на човек за жилищна подкрепа?

Данните обхващат публични интервенции, насочени към подпомагане на домакинствата да покрият разходите си за жилище, включително подкрепа за наем, социални жилища и помощи за собственици, обитаващи жилища.

Според Евростат жилищното строителство е представлявало 1,35% от общите разходи за социална закрила в ЕС през 2024 г. Това възлиза на 66,5 милиарда евро, което се равнява на 0,37% от БВП на ЕС и 148 евро на глава от населението.

Жилищните помощи на човек варират значително в различните страни в Европа. Те варират от почти 0 евро в България до 755 евро в Ирландия. Проучавето обхваща 31 държави. Финландия е на второ място с 484 евро, следвана от Обединеното кралство с 406 евро.

Още: Годината на страха: Българите избягват да купуват жилище и кола или да правят ремонт

Данните за Обединеното кралство обаче са от 2018 г. и може да не са напълно актуални. Въпреки това, те все още показват, че Обединеното кралство е сред страните, предоставящи най-високи жилищни помощи.

Източник: iStock

Дания (375 евро), Исландия (335 евро), Германия (328 евро) и Швейцария (327 евро) също са отделили над 300 евро на човек за жилищни помощи. Холандия (271 евро), Франция (234 евро) и Швеция (200 евро) допълват челната десетка.

Разходите варират между 100 и 199 евро в 3 държави - Кипър (185 евро), Люксембург (130 евро) и Белгия (110 евро). Всички останали държави с налични данни дават по по-малко от 100 евро на човек.

Сред петте най-големи европейски икономики Италия (13 евро) и Испания (36 евро) отделят значително по-малко ресурс от своите конкуренти.

Първият по рода си план за жилищно настаняване на ЕС

Наскоро представеният Европейски план за достъпни жилища се фокусира "върху увеличаване на предлагането на жилища, стимулиране на инвестиции и реформи, справяне с краткосрочните наеми в райони, подложени на жилищни затруднения, и подкрепа на най-засегнатите хора".

"Успехът на плана ще се определя от капацитета на местно ниво за посрещане на тези нужди. Достъпността трябва да бъде нашата цел, а най-достъпните жилища са държавните, кооперативните и социалните жилища", коментира Марко Коради, президент на Housing Europe.

През последното десетилетие, между 2015 г. и третото тримесечие на 2025 г., цените на жилищата в ЕС са се увеличили с 64%, а наемите с 21%, сочат данните на Евростат.

В някои европейски страни една месечна заплата не е достатъчна, за да покрие наема на апартамент с една спалня в центъра на града. В много други пък наемите представляват значителен процент от средната нетна заплата.