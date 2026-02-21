3-кратният носител на Шампионска лига, който изчезна безследно

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

Свикнали сме когато някой футболист, особено ако е световноизвестен, се откаже от футбола, веднага да потърси новото си място на екрана. Някои станаха треньори, други се включиха в студията като анализатори, а трети се превърнаха във филмови звезди. Но той е по-различен. Значително по-различен. Въпреки че спечели 3 пъти Шампионска лига, стана световен и европейски шампион, взе безброй купи и медали с Барселона, той се зарече, че след края на футболната му кариера, ще изчезне.

Виктор Валдес спечели всичко с Барселона

Така и направи. Колко често сте чували името на Виктор Валдес след отказването му от професионалния футбол? Испанският вратар е юноша на Барселона. Игра за мъжкия отбор цели 12 години – от 2002 г. до 2014 г. Беше основна част от знаменития състав на Пеп Гуардиола и спечели всичко, което можеше да бъде спечелено – 6 пъти Ла Лига, 2 пъти Купата на Краля, 6 пъти Суперкупата на Испания, 3 пъти Шампионска лига, 2 пъти Суперкупата на Европа и 2 пъти Световното клубно първенство. Освен това той стана световен шампион с Испания през 2010 г. и европейски шампион през 2012 г.

Валдес изчезна след като прекрати кариерата си

След като напусна Барселона, Виктор Валдес игра още за Манчестър Юнайтед, Стандарт Лиеж и Мидълзбро. До 2017 г. И след това изчезна. Точно както се беше зарекъл. Не влезе в студиото на някоя испанска телевизия или в някой холивудски блокбъстър. Опита от треньорската професия, но в юношеските отбори на Барселона и на аматьорско ниво в Испания. По време на пандемията през 2020 г. Валдес тотално се изпари. За цели 5 години.

В момента никой не знае къде е Виктор Валдес

През пролетта на 2025 г. той се завърна, като стана треньор на Реал Авиа. Отбор от 4-тата дивизия на испанския футбол. Но и това не остана за дълго. Легендарният вратар води новия си отбор едва в 4 мача и отново се скри от света. В момента най-вероятно и най-върлите му фенове нямат идея къде е той и какво прави. А според източници Виктор Валдес не отговаря дори и на личните си съобщения в социалната мрежа WhatsApp.

Автор: Николай Илиев

