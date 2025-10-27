Голяма банка задели 1,1 млрд. долара след съдебно решение по делото Мадоф

Британската банка HSBC ще отдели провизии в размер на 1,1 милиарда долара в рамките на финансовите си резултати за третото тримесечие след решение на съд в Люксембург, свързано с инвестиционната измама на Бърнард Мадоф, предаде БТА.

Решението е резултат от продължило дълго време дело, заведено от Herald Fund SPC през 2009 г. срещу HSBC Securities Services Luxembourg - HSSL във връзка със загуба на финансови средства и ценни книжа, свързани с финансовата пирамида, известна като схемата "Понци" на Мадоф, който се превърна в един от най-големите финансови скандали в историята.

През октомври 2025 г. Касационният съд на Люксембург отхвърли жалбата на HSSL по иска на Herald Fund SPC за възстановяване на ценни книжа, но удовлетвори иска за възстановяване на парични средства.

Още: Най-голямата банка в Европа продава бизнеса си в Аржентина

HSSL сега планира да депозира второ обжалване пред Апелативния съд на Люксембург, за да оспори сумата, която може да се наложи да плати.

Мадоф, който почина в затвора през 2021 г., призна, че е измамил хиляди инвеститори с около 65 милиарда долара.

HSBC обяви, че все още не са сигурни окончателните финансови последици поради сложността на делото и текущия процес на обжалване.

Прокуратурата в Швейцария започна обиски на офиси на HSBC