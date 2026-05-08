Путин: Никого не съм канил за честванията на 9 май, но всички са добре дошли

Русия не е отправяла официални покани до лидерите на други държави за честване на победата във Втората световна война. Москва единствено обяви, че ще се радва да приветства всеки, който желае да дойде да отбележи празника, заяви руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС, на среща в Кремъл с беларуския си колега Александър Лукашенко.

„Няма да кажа нищо неочаквано за вас. Не сме канили официално никого. Просто казахме, че ще се радваме да видим всички, които искат да дойдат. Мисля, че това е особено актуално и естествено в днешната ситуация“, се обърна Путин към Лукашенко. „Някои лидери на държави, приятелски настроени към Русия, пристигнаха лично за събитията по случай Деня на победата и ще участват в утрешните церемонии“, заяви Путин, цитиран от БТА.

Освен Лукашенко, в Москва за честванията на Деня на победата пристигат лидерите на Казахстан, Лаос, Малайзия, Словакия и Узбекистан.

