Христо Янев жегна критиците: Работата, която вършим, не е толкова лоша, колкото я изкарват!

Треньорът на ЦСКА Христо Янев бе много емоционален след победата на неговия тим над ЦСКА 1948 в мач от 33-ия кръг на Първа лига. Младият специалист похвали своите футболисти за старанието и жегна критиците си като заяви, че явно работата, която се върши в клуба, не е толкова лоша, колкото я изкарват. Той също така отбеляза и фактът, че „армейците“ са успели да се измъкнат от много тежката ситуация, в която бяха изпаднали в началото на сезона, а сега се борят за местата в челото, както и за Купата на България.

Христо Янев също така коментира и предстоящия двубой между ЦСКА и ЦСКА 1948 на Националния стадион „Васил Левски“. Както е известно, „армейците“ няма да могат да разчитат на цели петима основни футболисти, които изтърпяват наказания.

„Отборът излезе от много тежка ситуация“

„Доволен съм много от вторите 45 минути. След първите трябваше да коригираме някои неща. Доволен съм от старанието на момчетата, от начина, по който се вложиха, и от резултата най-много. 1:0 е идеален резултат и трябва да продължим да правим това, което правим и в момента“.

„Тактиката ни сработи, длъжни сме да търсим различни варианти за това как да затрудняваме противниците си. Имаме достатъчно налични футболисти в съблекалнята. От началото на моето назначение казах на всички, че ще са важни за отбора и ще са от значение. Това се получава. Спомням си, когато дойдох, къде беше отборът и какво беше самочувствието на отбора. Трябва да продължаваме да правим това, което правим и в момента“.

„Отборът излезе по най-добрия начин от много тежка ситуация. Всички в клуба взехме добри решения и работата, която вършим, не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат. Надявам се да се абстрахираме от всичко и да се фокусираме върху това да играем в Европа и да настигаме тези, които ни водеха с много точки в началото, и да запазим позицията, в която сме в момента“, каза Христо Янев.

