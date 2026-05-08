Локомотив Пловдив с нова важна стъпка към Европа след бой над Арда

08 май 2026, 19:24 часа 792 прочитания 0 коментара

Локомотив Пловдив направи поредна много важна стъпка към евентуалното си участие в евротурнирите през следващия сезон, след като победи Арда Кърджали с 2:0 в двубой от 33-ия кръг на Първа лига. Благодарение на успеха си „смърфовете“ остават начело на Втора група в шампионата. Именно тимът, завършил на пето място в крайното класиране ще играе бараж за влизане в Лига на конференциите, като ще се изправи срещу третия в родния елит. Локомотив Пловдив може да се класира за Европа и през турнира за Купата на България, но за целта трябва да победи ЦСКА във финала.

Първото полувреме премина без голове

Двата тима започнаха предпазливо срещата и в началните минути рядко поглеждаха към вратата на съперника. Все пак Локомотив създаде две добри положения чрез Цварц, които обаче не застрашиха Анатолий Господинов. Арда пък отговори с удари на Серкан Юсеин и Андре Шиняшики, които обаче също не попаднаха в мрежата на „черно-белите“.

Секунди преди края на първото полувреме кърджалийци бяха много близо до попадение, след като Шиняшики се озова на празна врата и стреля, но Боян Милосавлйевич успя да се намеси точно преди топката да мине голлинията.

⚽️ 90' | КРАЕН РЕЗУЛТАТ 💯 Поредна победа на сметката на Локомотив! Голове на Идриз и Цварц донесоха важния успех над Арда с 2:0! ⚫⚪ Само Локо! #lokomotivplovdiv #самолоко

Posted by Lokomotiv Plovdiv on Friday, May 8, 2026

След почивката Локомотив се развихри, а Арда остана с 10 души

Десетина минути след началото на втората част Локомотив поведе. Севи Идриз бе изведен сам срещу Господинов и с прецизен удар преодоля стража на гостите. Първоначално бе дадена засада, но след преразглеждане с ВАР голът бе зачетен.

След около час игра Арда получи нов удар – Патрик Луан бе изгонен с директен червен картон за нарушение срещу Теодор Павлов. Локомотив се възползва от численото си предимство и в 81-ата минута Жоел Цварц се разписа и оформи крайното 2:0 за домакините.

Класирането във Втора група на Първа лига

След успеха си Локомотив Пловдив събра 52 точки си и заема петото място във временното класиране в Първа лига, но е лидер във Втора група. На втора позиция е тимът на Черно море с 48 пункта в актива си, но и мач пасив спрямо „смърфовете“. Арда е на седмо място (3-то във Втора група) с 45 точки от 33 двубоя. Ботев Пловдив е осми с 43 пункта. Утре „канарчетата“ гостуват на „моряците“ във Варна.

