Милион евро за един скандал: Реал Мадрид не пожали Валверде и Чуамени след сблъсъка в съблекалнята

08 май 2026, 19:44 часа
Снимка: Getty Images
Испанският гранд Реал Мадрид предприе безкомпромисни мерки, за да потуши грандиозния скандал, разтърсил съблекалнята на тима само броени дни преди дербито с Барселона. Напрежението между Федерико Валверде и Орелиан Чуамени, което е ескалирало в продължение на месеци, завърши с физически сблъсък по време на тренировка. Инцидентът беше толкова сериозен, че се наложи уругвайският национал Валверде да посети болница. Въпреки че двамата футболисти вече са провели среща с ръководството и са поднесли своите извинения, бъдещето им на "Сантиаго Бернабеу" остава обвито в несигурност. 

Реал Мадрид наложи лоба от по 500 000 евро на Валверде и Чуамени 

От клуба излязоха с официална позиция, в която обявиха край на вътрешното разследване, но не и без сериозни последствия за провинилите се играчи:

"Играчите изразиха дълбоко съжаление за случилото се и се извиниха един на друг. Освен това те се извиниха на клуба, съотборниците си, треньорския щаб и феновете. Те заявиха, че ще приемат каквото и да е мерки, които Реал Мадрид реши да предприеме. На база на обстоятелствата Реал Мадрид реши да наложи финансова глоба в размер на 500 000 евро на всеки играч и с това слага край на вътрешното разследване", обявиха официално от клуба. 

Орелиен Чуамени, Федерико Велверде

Ръководството на мадридчани се надява, че рекордната глоба от общо един милион евро ще подейства дисциплиниращо и ще намали напрежението в отбора преди неделното дерби. Ситуацията в клуба обаче остава критична, тъй като моралът на състава е разклатен в най-важния момент от сезона. Резултатът от предстоящото „Ел Класико“ вероятно ще бъде решаващ за това дали Валверде и Чуамени ще получат шанс за реабилитация, или скандалът ще доведе до раздяла с някой от тях през летния трансферен прозорец.

Кристин Попова
