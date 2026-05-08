Реал Мадрид детронира Апоел в Ботевград и си уреди среща с Везенков в Атина

Испанският гранд Реал Мадрид стана вторият отбор, който официално се класира за Финалната четворка на Евролигата, след като триумфира с 87:81 над Апоел Тел Авив в пълната зала "Арена Ботевград". С този успех "лос бланкос" затвориха серията с 3-1 победи и сложиха край на съпротивата на израелския тим, който през по-голямата част от сезона домакинстваше именно в България. Въпреки отсъствието на ключови фигури като Валтер Таварес за гостите и Колин Малкълм за Апоел, двубоят предложи високо качество и драматични моменти до самия край. Под ръководството на Серджо Скариоло мадридчани успяха да овладеят инициативата още през втората четвърт, като демонстрираха по-здрави нерви и по-богат опит в решителните минути.

Реал Мадрид победи Апоел и се класира за Финалната четворка на Евролигата

Най-вълнуващата новина от този резултат обаче е фактът, че Реал Мадрид се присъединява към Александър Везенков и Олимпиакос в битката за трофея, която ще се проведе по-късно този месец в Атина. Очертаващият се сблъсък между испанския колос и тима от Пирея е най-чаканото събитие в европейския баскетбол, тъй като противопоставя действащия шампион на най-добрия играч в Европа в момента. Везенков и компания вече си осигуриха място напред след категоричното 3-0 над Монако, а сега "кралският клуб" потвърди присъствието си за финалния сблъсък на титаните, който ще прикове вниманието на феновете по целия свят.

Победата в Ботевград бе изкована със солидна отборна игра, в която Усман Гаруба доминираше с 16 точки, а Марио Хезоня и Тео Маледон добавиха важни попадения в критичните моменти. Мачът бе наблюдаван на живо от редица известни личности, сред които вратарят на Левски Светослав Вуцов и баскетболистите на Черно море Тича, които станаха свидетели на края на европейския път за Апоел. Въпреки феноменалното представяне на Дан Отуру с 29 точки и дабъл-дабъл на Василие Мицич, израелският състав не успя да се пребори за пети мач и ще трябва да отстъпи сцената на големите фаворити, които ще решат съдбата на титлата в епичен дуел на гръцка земя.

