Какво е довело до 42% увеличение на цената на златото през 2025 г.?

Досега през 2025 г. цената на златото се е повишила с 42%, което прави настоящата година най-добрата за ценовото представяне на златото. Но това рядко срещано повишение потвърждава определени икономически тенденции, които не предвещават добри новини за бъдещето. Има няколко фактора, които са допринесли за повишаването на цената на златото до рекордни нива – дори и при коригиране на цената с инфлацията. Нека ги разгледаме хронологично.

Търсене от централната банка

През последните четири години централните банки допринесоха значително за стабилното повишение на цената на златото. Според данни на Световния съвет по златото, от 2022 г. насам централните банки са закупили общо 3,667,3 тона злато. Това представлява около 21,5% от общото количество злато, добито от 2022 г. насам.

За да поставим стойностите в перспектива, годишните 1000 тона злато, закупени от централните банки, са два пъти повече от средната стойност за десетилетието преди 2022 г. Това означава, че паричните власти удвояват инвестициите си в злато.

Основните причини са свързани с безопасността на притежаваните активи – особено след като активите на Руската централна банка, деноминирани в долари и евро, бяха замразени след нападението на Русия над Украйна – но и фактори като ценовото представяне на златото по време на кризи и липсата на контрагентен риск също играят роля в решението на централните банки да държат и купуват злато.

Въпреки че през 2025 г. търсенето на злато от централните банки намалява поради високите цени, то все още е фактор, който допринася за това, като се има предвид, че през първите седем месеца на тази година са закупени почти 450 тона злато.

Тръмп 2.0

Победата на Доналд Тръмп през 2024 г. предизвика сериозни въпроси на световните пазари на суровини, включително и на пазара на благородни метали. Позицията на Тръмп по отношение на митата предизвика опасения сред американските инвеститори, че може да бъдат наложени мита върху вноса на злато и сребро в САЩ.

Тези опасения накараха Фондовата борса в САЩ да започне да внася толкова злато и сребро, колкото беше физически възможно през първите два месеца на 2025 г. Този скок в търсенето повиши цената на златото от 2,625 долара за трой унция на 1 януари до 2,950 долара на 25 февруари. Това е увеличение на цената с 12,4% за по-малко от два месеца.

Същият страх доведе до скок в цената на златото през август от около 3300 до над 3500 долара, когато Financial Times обяви, че златото, внасяно в САЩ от Швейцария, ще бъде обложено с 39% мито. В крайна сметка администрацията на Тръмп поясни, че нито златото, нито среброто, внасяни в САЩ, ще бъдат обложени с мита.

Търсене от страна на дребни и институционални инвеститори

С нарастващата популярност на златото, инвеститорите започнаха да нахлуват на пазара. Това доведе до разпространяване на новини, че Costco – един от най-големите търговци на дребно в САЩ – продава златни кюлчета. Нещо повече, имаше новини, че Costco ще ограничи количеството злато, което хората могат да купят, за да задоволи повече клиенти.

Но не само физическото търсене се увеличи. Търсенето на златни ETF в Северна Америка се увеличи от 8 тона през 2024 г. до 256,3 тона към 12 септември 2025 г. Покупките на злато също се увеличиха в Европа, като от нетни изходящи потоци от 97,9 тона се стигна до входящи потоци от 111,1 тона.

Инвеститорите с по-висока нетна стойност също купуват злато, като скорошно проучване на HSBC сред почти 11 000 инвеститори с инвестиционни активи на стойност между 100 000 и два милиона долара показва, че тежестта на златото в средния портфейл се е увеличила с 120%, от 5% на 11%.

Лихвени проценти

След като Федералният резерв намали лихвения процент през декември 2024 г., следващото намаление дойде едва на 17 септември 2025 г. Въпреки че финансовите пазари очакваха това намаление, особено поради забавянето на икономиката и отслабването на пазара на труда, то доведе до достигане на рекордни нива на цената на златото.

Според Jefferies Bank, банка със седалище в Съединените американски щати, целевата цена от 5000 долара за трой унция изглежда много реалистична.

Банката твърди, че поради облекчаването на паричната политика инвеститорите ще предпочетат да инвестират в злато, вместо в инвестиции с фиксирана доходност – особено американски държавни облигации – тъй като разходите за притежаване на злато са по-ниски.

Jefferies също така твърди, че в среда с високи нива на глобален дълг и исторически нива на разходите за обслужване на дълга (САЩ харчат около една четвърт от приходите си само за лихви), цената на златото има всички предпоставки да се повиши.

Всички тези фактори създадоха перфектната буря, която доведе цената на златото до исторически нива. JPMorgan, Bank of America и Deutsche Bank прогнозират, че цената на златото през 2026 г. ще бъде средно около 4000 долара за трой унция. Това би означавало увеличение на цената с около 24% през следващите 12 месеца в сравнение със средната цена за тази година от 3235 долара за трой унция.