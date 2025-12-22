Златото и среброто удариха нови рекорди

Цената на златото удари нов редорд, преминавайки за първи път границата от 4400 долара за тройунция в понеделник. Това се случва на фона на нарастващите очаквания за по-нататъшни понижения на лихвените проценти в САЩ, силното търсене на активи убежища и по-слабия долар.

Примерът на златото беше последван и от среброто, което също достигна нови исторически нива, предава Ройтерс.

Спот цената на златото се повиши с 1,81% до 4418,77 долара за тройунция към 09:00 часа българско време, след като по-рано през деня премина нивото от 4400 долара.

Още: Българинът полудя по златото: Рекордни продажби през 2025 г.

Спот цената на среброто нарасна с 3,4% и достигна исторически максимум от 69,44 долара за тройунция. Към 9:00 часа българско време среброто отстъпва леко от този рекорд до 69,07 долара за тройунция.

67% ръст на златото за 2025 г., 138% на среброто

Златото е поскъпнало с около 67% от началото на годината, като през този период премина последователно праговете от 3000 и 4000 долара за тройунция и е напът да отчете най-силната си година от 1979 г. насам.

Среброто отчита още по-значителен ръст – около 138% от началото на 2025 г., подкрепено от силни инвестиционни потоци и продължаващи ограничения в предлагането.

Още: За да закърпи бюджета: Русия започна да разпродава златните си резерви

"Тъй като декември традиционно е силен месец за златото и среброто, сезонният фактор работи в тяхна полза", коментира старши пазарният анализатор на StoneX Мат Симпсън. По думите му, след като златото вече е поскъпнало с около 4% през месеца и с наближаването на края на годината, инвеститорите може да подхождат по-предпазливо заради по-ниските обеми и повишения риск от реализиране на печалби, предаде БТА.

Източник: iStock

Техническият анализатор на Ройтерс Уан Тао смята, че цената на златото може да продължи да се покачва до около 4427 долара за тройунция, след като е пробила ключовото ниво на съпротива при 4375 долара.

Очаквания за понижения на лихвените проценти в САЩ

Възприемано традиционно като сигурно убежище, златото намира подкрепа и в засилените геополитически и търговски напрежения, устойчивите покупки от централните банки и очакванията за по-ниски лихвени проценти през следващата година. Допълнителен стимул е и по-слабият щатски долар, който прави метала по-достъпен за купувачите извън САЩ.

Още: Цената на златото достигна нов рекорд

Пазарите в момента залагат на две понижения на лихвените проценти в САЩ през следващата година, въпреки по-предпазливите сигнали от Управлението за федералния резерв. Активи без доходност, като златото, обикновено печелят подкрепа в среда на по-ниски лихви. Симпсън отбелязва, че за 2026 г. също се очакват две понижения на лихвите, като по-бързото охлаждане на пазара на труда в САЩ и преминаването към по-умерена политика на централната банка могат да подкрепят допълнително цената на златото.

Другите благородни метали също отбелязаха силен ръст. Платината поскъпна с 4,3% до 2057,15 долара за тройунция, достигайки най-високото си равнище от повече от 17 години, а паладият поскъпна с 4,2% до 1786,45 долара, което е най-високата му цена от почти 3 години.