Кирил Милов пред Actualno.com: Ако не беше Гриша Ганчев, отдавна щях да съм се отказал (ВИДЕО)

Ако не беше Гриша Ганчев, отдавна щях да съм се отказал от борбата: това заяви 3-кратният европейски шампион Кирил Милов в ексклузивно интервю за Actualno.com и Sportlive.bg. Преди броени дни борецът на ЦСКА защити европейската си титла от миналата година и се утвърди като една от най-големите звезди в световната борба. А тези грандиозни успехи идват на фона на вътрешни противоречия с федерацията по борба и на още много изпитания в годините назад.

От прага на смъртта, през въжета в мускулите, до трета европейска титла: Пътят на Кирил Милов в борбата

Милов разкри, че благодарение на Гриша Ганчев не се е отказал от спорта още през 2018-2019 година, като неговата подкрепа го е извела до това да спечели три европейски титли и още два сребърни медала от световни първенства. Следващата голяма цел пред Милов е спечелването на световна титла още тази година, а след това и класиране за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година, където ще гони първи олимпийски медал. И всичко това, след като бе изключен за 1 година от националния отбор.

1 година без възможност да участва на международни първенства за България

"Емоциите бяха доста силни. Все пак 1 година нямах възможност да участвам на големи сцени, но не съм спирал да тренирам. Всеки ден съм давал максимума от себе си, за да мога ако имам този шанс, да го сграбча. Радвам се, че успях да защитя титлата си от миналата година", заяви Кирил Милов пред Actualno.com и Sportlive.bg, след като от федерацията по борба не го допуснаха до участие на Световното първенство през 2025 г. заради отказа му да води централизирана подготовка без личните си треньори Сослан и Казбек Фарниеви.

Попитан кое е било най-голямото му изпитание на тепиха на Европейското в Тирана, Милов заяви: "С руския състезател (Артур Саргсян) ми беше една от най-трудните битки, защото с него никога не съм се борил. Резултатът беше 7:1, но самата схватка беше много оспорвана. Той рискува в последните секунди и затова разликата в точките е толкова голяма. Иначе беше доста трудна борба с него."

Най-трудната титла в кариерата на Кирил Милов

"Втората ми европейска титла беше малко по-трудна, защото на полуфинала трябваше да победя Артур Алексанян, който е многократен европейски, световен и олимпийски шампион. Няколко пъти бях губил от него и много исках да взема този реванш и се радвам, че тогава успях да го победя. Тази година също беше много трудно, но тактически бях подходил много добре и всичко мина по план", каза още Милов.

Милов се прицели в световната титла

"Целта винаги е златото, защото ако се задоволяваме с малкото, няма как да стигнем до титлата. Затова отивам за златен медал на Световното първенство, давам всичко от себе си, а вече, каквото е отредил Господ, това ще се случи. Искам да срещна абсолютно всички най-добри борци в моята категория. Има един ирански състезател, който стана олимпийски шампион. С него съм се борил преди доста години, искам да се изправя и срещу него на Световното, за да мога да взема реванш. Искам да победя най-добрите, защото когато станеш първи и си победил най-добрите, тогава е най-сладко."

Изключването на Милов от националния отбор го върна назад в световната ранглиста, но и това не го спря в Тирана

По отношение на периода от 1 година, в който не можеше да се състезава на големи форуми, Милов сподели: "Наистина доста труден период, но мисля, че всяко нещо се случва с причина. Може би това е някакъв урок, който трябва да изтърпя, за да стана по-силен в бъдеще. Да, нямах възможност да участвам на Световното първенство и във всички рейтингови турнири, което ме остави доста назад в ранглистата. Радвам се, че сега имах възможността и станах европейски шампион."

"Моята цел не е да натривам носа на никого. Гледам себе си, гледам да се развивам. И когато отивам на състезание, гледам да давам максимума от себе си, за да постигна това, за което мечтая. Този мой труд, който съм полагал, да има някакъв смисъл", добави още той, като отбеляза, че единственото, което иска, е да може да тренира и да се състезава с личните си треньори, които го познават най-добре.

Кирил Милов настоява Фарниеви да присъстват с него по лагери и състезания

"Хубаво е, когато един спортист има лични треньори. Те познават самия състезател - знаят му слабите и силните страни. Много по-добре е когато отидеш на първенството и можеш да разчиташ на личния си треньор. Тренирал съм със страшно много треньори - всеки е оставил някаква частица, за което им благодаря. От 2 години тренирам със Сослан и Казбек Фарниеви, и когато те нямат правото да присъстват, мисля, че не е правилно. Аз съм тренирал много усилено с тези хора и те са ми помагали да надграждам."

Милов не контактува много със Станка Златева

"Аз не контактувам много с президента на федерацията (Станка Златева). Бяхме на срещата, обсъждахме някои неща. Ние помолихме да дойдат личните ни треньори, но не беше позволено. И направихме компромиса да отидем без тях на Европейското. Според мен е хубаво състезателите да бъдем чути, защото от това зависи и моята кариера. Аз съм на такава възраст, на която знам какво ми е необходимо. Хубаво е да се вслушват в нас", сподели още борецът, който е получавал и оферти да се състезава за други държави.

Други държави отправят оферти към Кирил Милов, но той не си представя да се бори под друг флаг

"На последния лагер в Хърватия имаше над 280 състезатели и имах няколко предложения да се състезавам за други държави. Дори президенти на федерации дойдоха при мен и ми казваха: "Да знаеш, винаги е отворена вратата за теб, стига да пожелаеш. Идваш и се бориш за нас, няма проблем. Който пожелаеш, той ще ти е треньор. Каквото ти е необходимо, ние сме готови да ти го осигурим". Но реално не си представям да се боря за друга държава и да вдигам друг флаг", каза Милов.

Ролята на Гриша Ганчев за успехите на Милов в борбата

Попитан за ролята на Гриша Ганчев, Кирил Милов каза: "Ако не беше Гриша Ганчев, аз отдавна щях да съм се отказал от борбата. Още през 2018-2019 г. ми беше доста трудно и обмислях дали да се откажа, но се радвам, че не съм го направил, защото оттогава насам имам достатъчно добри класирания. В последната година съм направил страхотна подготовка в чужбина с едни от най-добрите партньори в моята категория и се радвам, че този човек ми е помагал за тази подготовка. Защото ако не беше тази подготовка, нямаше да мога да се представям на ниво."

Олимпийски медал - дългосрочната цел пред Кирил Милов

"На първо време съм си поставил за цел световна титла. След това искам да взема квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис, и ако всичко е наред, да се преборя и за олимпийски медал", завърши Кирил Милов.

