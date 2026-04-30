Ген. Залужни: Преди да умра, ще накарам сина ми да се закълне да върне окупираните от Русия земи (ВИДЕО)

Генерал Валерий Залужни, бивш главнокомандващ на украинските въоръжени сили и настоящ посланик на Киев в Обединеното кралство, обяви, че преди смъртта си възнамерява да накара сина си да се закълне, че ще върне окупираните от Русия територии. Във видео, публикувано онлайн, той обсъжда прехвърлянето на патриотичния дълг по наследство и - перифразирано - казва следното: Преди да умра, ще накарам сина си да се закълне, че ще върне окупираните територии. А ако не той, тогава синът му. Това за мен е победа.

Залужни обаче няма син, а две дъщери. Едната служи в армията на Украйна, а другата се обучава за лекар.

Въпреки че метафората за „клетвата към сина“ е реторичен похват – с оглед на факта, че Залужни и съпругата му Олена имат две дъщери – тя отразява дълбоко вкоренената му вяра в историческата отговорност.

Посланикът на Украйна в Обединеното кралство направи изявлението по време на онлайн сесия с въпроси от студенти в Киевската школа за публична администрация. В отговор на въпрос какво за него означава победата, той я описа като съчетание от сигурност, икономически просперитет и възстановяване на териториалната справедливост.

„Ако се окаже, че съседът е отнел от моя дом част от градината или плевнята, единственото, което ще направя преди смъртния си одър, е да накарам сина си да се закълне, че ще си върне и плевнята, и градината“, сподели той, илюстрирайки своята безкомпромисна позиция, предава Frontline Monitor.

Тезата му е, че „компромисният мир“ е единствено отсрочка за нова агресия от страна на Руската федерация. За него териториалният въпрос не може да бъде окончателно затворен, докато не се постигне пълна справедливост – ценност, която трябва да се предава от поколение на поколение.

Бъдеща украинска победа: три основни стълба

Дипломатът дефинира три основни стълба на бъдеща украинска победа: абсолютна сигурност, неограничени икономически възможности и териториална цялост.

Той подчерта, че с оглед на огромната цена, която Украйна плаща за свободата си, страната заслужава шанс за безпрецедентен икономически подем, който да гарантира благосъстоянието на всяко семейство.

По време на своя реч в Chatham House през октомври 2024 г. той отхвърли категорично варианта за „замразяване“ на войната.

През март 2026 г. в своя публикация за NV.ua генералът отново направи паралел между битката на украинския народ и жертвите от Втората световна война, настоявайки, че трайният мир трябва да се „извоюва“, а не просто да е договорен.

Според него агресията на Русия в Грузия през 2008 г. е задействала процеса по разрушаване на стария световен ред, който днес трансформира картата на света по безпрецедентен начин.