ЕП с резолюция Русия да поеме отговорност за цивилните жертви в Украйна

30 април 2026, 17:26 часа 814 прочитания 0 коментара
Европейският парламент настоя днес Русия и нейните съюзници да понесат отговорност за цивилните жертви в Украйна и подкрепи създаването на Специален трибунал за престъплението агресия срещу Украйна. В резолюция, приета днес с 446 гласа „за“, 63 „против“ и 52 „въздържал се“, евродепутатите осъдиха по най-категоричен начин многократните руски удари по граждански цели в Украйна, включително жилищни райони, енергийни съоръжения, болници и други основни услуги. 

Парламентът заяви, че войната на Русия срещу Украйна представлява грубо нарушение на международното право и че руските лидери и техните съюзници трябва да бъдат подведени под отговорност за агресия, военни престъпления, престъпления срещу човечеството и други международни престъпления.

Според Европейския парламент отговорността трябва да обхване всички, които са в позиция да ръководят или да улесняват извършването на престъпления, включително висши политически, военни и съдебни представители. Като примери са посочени членове на Държавната дума на Русия и на Конституционния съд на страната.

Елена Страхилова
