Войната в Украйна:

Въпрос на метри: Грешка в поставянето на бомба в Далечния изток на Русия спаси "Касапинът от Буча"

30 април 2026, 17:52 часа 899 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Въпрос на метри: Грешка в поставянето на бомба в Далечния изток на Русия спаси "Касапинът от Буча"

Експлозия отне живота на армейски офицер в затворен военен град в Далечния Изток на Русия тази седмица. Само че целта - по-висш командир, известен като "Касапинът от Буча", се е отървала. Генерал-майор Азатбек Омурбеков, който е командвал руските войски по време на окупацията на Буча в Киевска област на Украйна, остава жив. Три източника, запознати с инцидента, заявиха, че бомбата е избухнала около 9 часа сутринта във вторник в жилищен блок в Князе-Волконское-1 (в Хабаровския край), където живее генералът, предава The Guardian.

Бомба, насочена срещу грешния вход

Два източника пък казват, че нападателят е поставил бомбата в пощенска кутия между първия и втория етаж и е инсталирал камера. Той обаче е насочил удара към грешния вход - при взрива е загинал подчинен на Омурбеков, но по-висшият военен не е пострадал.

ЕС наложи санкции на Омурбеков заради ролята му в масовото убийство на цивилни в украинския град Буча, където руските войски са обвинени в убийството на над 400 невинни граждани. Клането се превърна в един от символите на руските военни престъпления в Украйна.

Нито Русия, нито Украйна са коментирали инцидента в Хабаровския край. 

Руският канал в Telegram "ВЧК-ОГПУ", за който се твърди, че има връзки със службите за сигурност, заяви във вторник вечерта, че взривът е бил насочен срещу Омурбеков, като добави, че при него е загинал подполковник, идентифициран само по фамилията си – Кузменко.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Според източници жилищният блок на Омурбеков, който се ползвал предимно от военни служители, е бил отцепен, а гарнизонът се охранявал от войници.

Князе-Волконское-1 е малко военно селище в покрайнините на Хабаровск, в отдалечения Далечен изток на Русия, близо до китайската граница. За разлика от типичния град, това е гарнизонна общност, построена около близка военна база. Достъпът се контролира на контролно-пропускателни пунктове, а лицата, които не са жители, се нуждаят от разрешение за влизане.

Снимка: Getty Images

Омурбеков е с профил, който го прави привлекателна фигура за украинските служби

Малко се знае за тайните украински клетки, стоящи зад убийствата на руски военни и атаките срещу военна инфраструктура в Русия и на териториите, контролирани от Москва. Смята се, че Украйна е отговорна за опита за убийство през февруари на генерал-лейтенант Владимир Алексеев - висш руски военен служител, който играе централна роля в разузнавателните служби на страната. Алексеев беше прострелян няколко пъти на стълбището на жилищния си блок от неизвестен стрелец, но оцеля след атаката: Руслан Трад свърза простреляния генерал от ГРУ Владимир Алексеев с България (ВИДЕО).

Профилът на Омурбеков би го направил целева фигура с висока стойност за украинските разузнавателни служби.

Той е командвал 64-та отделна гвардейска мотострелкова бригада по време на окупацията на Буча през 2022 г. и се смята, че е един от най-кръвожадните командири, служили там. В британския санкционен списък се отчита, че е бил на „пряко командване“ на войски, участвали в убийствата на цивилни, посочва The Guardian.

В интервю за руското разследващо издание iStories един от подчинените на Омурбеков в Буча заяви, че командирът редовно е давал заповеди за убиване на цивилни, включително за нападения срещу превозни средства, в които са се возили граждани.

Въпреки неопровержимите доказателства руските власти отричат, че техните войски са убивали цивилни в Буча, а на тайна церемония диктаторът Владимир Путин удостои Омурбеков със званието „Герой на Руската федерация“ – най-високото отличие в страната. По-късно той бе прехвърлен в 392-ри районен тренировъчен център в Князе-Волконское-1.

Пореден провал на ФСБ

Макар бомбардировката да не изглежда да е достигнала целта си, фактът, че тя се е състояла в отдалечен военен град, представлява поредния провал в сигурността на руската Федерална служба за сигурност, заяви Андрей Солдатов, експерт по руските разузнавателни служби. „Предвид огромните ресурси, с които разполага военното контраразузнаване за защита на персонала, това е пропуск в сигурността“, каза той.

Защитата на военния персонал отдавна е приоритет за ФСБ. Офицери са назначени във военните окръзи специално за да следят за тяхната сигурност.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Русия Хабаровск война Украйна Буча Азатбек Омурбеков
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес