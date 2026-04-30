Въпрос на метри: Грешка в поставянето на бомба в Далечния изток на Русия спаси "Касапинът от Буча"

Експлозия отне живота на армейски офицер в затворен военен град в Далечния Изток на Русия тази седмица. Само че целта - по-висш командир, известен като "Касапинът от Буча", се е отървала. Генерал-майор Азатбек Омурбеков, който е командвал руските войски по време на окупацията на Буча в Киевска област на Украйна, остава жив. Три източника, запознати с инцидента, заявиха, че бомбата е избухнала около 9 часа сутринта във вторник в жилищен блок в Князе-Волконское-1 (в Хабаровския край), където живее генералът, предава The Guardian.

Бомба, насочена срещу грешния вход

Два източника пък казват, че нападателят е поставил бомбата в пощенска кутия между първия и втория етаж и е инсталирал камера. Той обаче е насочил удара към грешния вход - при взрива е загинал подчинен на Омурбеков, но по-висшият военен не е пострадал.

Още: ЕП с резолюция Русия да поеме отговорност за цивилните жертви в Украйна

ЕС наложи санкции на Омурбеков заради ролята му в масовото убийство на цивилни в украинския град Буча, където руските войски са обвинени в убийството на над 400 невинни граждани. Клането се превърна в един от символите на руските военни престъпления в Украйна.

Нито Русия, нито Украйна са коментирали инцидента в Хабаровския край.

Руският канал в Telegram "ВЧК-ОГПУ", за който се твърди, че има връзки със службите за сигурност, заяви във вторник вечерта, че взривът е бил насочен срещу Омурбеков, като добави, че при него е загинал подполковник, идентифициран само по фамилията си – Кузменко.

Според източници жилищният блок на Омурбеков, който се ползвал предимно от военни служители, е бил отцепен, а гарнизонът се охранявал от войници.

Още: Силата на кармата: Украйна стигна до "Касапинът от Буча" чак в Далечния изток на Русия?

Князе-Волконское-1 е малко военно селище в покрайнините на Хабаровск, в отдалечения Далечен изток на Русия, близо до китайската граница. За разлика от типичния град, това е гарнизонна общност, построена около близка военна база. Достъпът се контролира на контролно-пропускателни пунктове, а лицата, които не са жители, се нуждаят от разрешение за влизане.

Снимка: Getty Images

Омурбеков е с профил, който го прави привлекателна фигура за украинските служби

Малко се знае за тайните украински клетки, стоящи зад убийствата на руски военни и атаките срещу военна инфраструктура в Русия и на териториите, контролирани от Москва. Смята се, че Украйна е отговорна за опита за убийство през февруари на генерал-лейтенант Владимир Алексеев - висш руски военен служител, който играе централна роля в разузнавателните служби на страната. Алексеев беше прострелян няколко пъти на стълбището на жилищния си блок от неизвестен стрелец, но оцеля след атаката: Руслан Трад свърза простреляния генерал от ГРУ Владимир Алексеев с България (ВИДЕО).

Профилът на Омурбеков би го направил целева фигура с висока стойност за украинските разузнавателни служби.

Той е командвал 64-та отделна гвардейска мотострелкова бригада по време на окупацията на Буча през 2022 г. и се смята, че е един от най-кръвожадните командири, служили там. В британския санкционен списък се отчита, че е бил на „пряко командване“ на войски, участвали в убийствата на цивилни, посочва The Guardian.

В интервю за руското разследващо издание iStories един от подчинените на Омурбеков в Буча заяви, че командирът редовно е давал заповеди за убиване на цивилни, включително за нападения срещу превозни средства, в които са се возили граждани.

Още: Равносметката на Нейнски за Буча: Зверствата и руините, които Русия се опитва да скрие

Въпреки неопровержимите доказателства руските власти отричат, че техните войски са убивали цивилни в Буча, а на тайна церемония диктаторът Владимир Путин удостои Омурбеков със званието „Герой на Руската федерация“ – най-високото отличие в страната. По-късно той бе прехвърлен в 392-ри районен тренировъчен център в Князе-Волконское-1.

Пореден провал на ФСБ

Макар бомбардировката да не изглежда да е достигнала целта си, фактът, че тя се е състояла в отдалечен военен град, представлява поредния провал в сигурността на руската Федерална служба за сигурност, заяви Андрей Солдатов, експерт по руските разузнавателни служби. „Предвид огромните ресурси, с които разполага военното контраразузнаване за защита на персонала, това е пропуск в сигурността“, каза той.

Защитата на военния персонал отдавна е приоритет за ФСБ. Офицери са назначени във военните окръзи специално за да следят за тяхната сигурност.

Още: "Работилница на смъртта": Украинският сапьор, който отмъщава за Буча и Ирпен