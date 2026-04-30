Тръмп: Мерц да спре да се меси в иранския въпрос

30 април 2026, 18:14 часа 571 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкритикува германския канцлер Фридрих Мерц и му препоръча да се съсредоточи върху опитите за прекратяване на войната между Русия и Украйна и да хаби „по-малко време в намеса“ в иранския въпрос. 

„Канцлерът на Германия трябва да отделя повече време за прекратяването на войната между Русия и Украйна (в което досега е напълно неефективен!) и на поправянето на разбитата си страна, особено по отношение на имиграцията и енергетиката, и по-малко време да се меси в делата на тези, които се избавят от иранската ядрена заплаха, правейки по този начин света, включително и Германия, по-безопасно място!“, написа Тръмп в социалната си мрежа Трут Соушъл.

Припомняме, че малко по-рано Мерц заяви, че иранците унижават САЩ в преговорите за мир, а Тръмп му отговори, че не знае какво говори.

Елена Страхилова
