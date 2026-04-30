Община Самоков награди двама души със званието "Почетен гражданин"

Самоков дължи признание на хората, които правят така, че името на нашия град да се свързва с успехи. Огромно удовлетворение е за мен, че днес Общинският съвет - Самоков удостои Владимир Зографски и инж. Петър Георгиев със званието „Почетен гражданин“ с пълно мнозинство. Благодаря на общинските съветници за единодушната подкрепа и отговорното решение. Това отличие не е просто формалност. То е признание за личности, които вдъхновяват, обединяват и оставят трайна следа в развитието на Самоков.

Влади е доказателство, че когато имаш воля, цел и посока, успехът идва. В един от най-трудните спортове – ски скока – той върви напред и носи Самоков със себе си навсякъде. Участник в четири олимпийски игри, той е пример за постоянство и високи постижения на световната сцена. Въпреки ограниченията в инфраструктурата у нас, ние продължаваме целенасочено да работим за създаване на по-добри условия и развитие на този спорт. Уверен съм, че ще намерим необходимото финансиране за обновяване на базата и ще дадем реален шанс на следващите поколения да вървят по неговия път. Убеден съм, че неговият пример ще вдъхновява още млади хора да се развиват тук, у дома.

Инж. Петър Георгиев е човек, който не просто говори за развитие, той го създава. С визия, последователност и личен ангажимент превърна спорта в кауза. Благодарение на него Самоков има силен баскетболен отбор, който през последните десет години спечели две шампионски титли, четири Купи на България и една Суперкупа, както и една от най-модерните спортни зали в страната. Той дава шанс на стотици деца да поемат по пътя на спорта чрез една от най-големите баскетболни школи у нас. Наред с това, с активната си дарителска дейност подкрепя ключови инициативи в сферата на здравеопазването, културата и социалната политика, допринасяйки пряко за по-доброто качество на живот в общината.

Това е почит към хората, за които Самоков не е просто родно място, а кауза.