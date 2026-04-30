Пирогът с лук, който накара Путин да потръпне от отвращение (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин преживя кратък момент на вътрешен потрес на среща с малцинства, живеещи в Руската федерация, докато те му говореха за особеностите на националните си кухни. По-конкретно до това го докара описанието на пирог с лук, който е традиционно ястие за народа сето, обитаващ Печорския район на Псковска област.

"Правим невероятни пирози с голямо разнообразие от пълнежи. Любимият ни пирог, и вероятно най-добрият, е лученият. Пълнежът е от лук. И когато го ядете, никога няма да познаете, че е лук", обясни на срещата представителка на народа сето.

Тук Путин поиска да знае как точно се приготвя този пирог и попита: "Вероятно е с някакъв сос, така ли?"

"Не, ние добавяме сол и малко сладост. Получава се като карамелизиран лук. Много вкусен пирог е!", гласеше отговорът.

И това предизвика спонтанна и непринудена гримаса у Путин на едва сдържано отвращение.

В опит да го скрие Путин заяви "Да бяхте донесли от него".

Ето и още едно видео, което предава целия занимателен разговор за пирозите, а реакцията на Путин е на 0:57 мин.