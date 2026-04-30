Бум на инфлацията, бум на заплатите на депутатите: Дянков със съвети какво да прави Радев веднага

7% инфлация за миналия месец има – това означава, че в Народното събрание ще се вдигнат заплатите със 7% следващия месец. Трябва да се махнат всички (служебни) индексации на заплати в публичния (държавния) сектор. Това е една от необходимите мерки за по-добро финансово състояние на България според Симеон Дянков, бившия финансов министър от първото правителство на Бойко Борисов и настоящ председател на Фискалния съвет. "По някакъв начин трябва да се бори инфлацията – това е начинът, по който бързо, 2-3 месеца ще има ефект". Отделно, Дянков настоя за съкращаване на държавната администрация – той даде за пример намаляване на броя на зам.-министрите, съответно необходимата им администрация, защо не и министри.

Припомняме, че основната депутатска заплата в България е равна на 3 пъти средната месечна заплата при трудов договор и служебно правоотношение в обществения сектор. Данните се вземат за последния месец от всяко календарно тримесечие, според официалната статистика на Националния статистически институт (НСИ), което означава, че заплатите се преизчисляват на всеки три месеца.

Друга мярка, която Дянков посочи пред БНТ като крайно необходима за борба с инфлацията, е таван на надценката. Според него това не работи, защото за да се сложи таван, трябва да знаеш много точно колко струва една стока, а това е невъзможно, цената варира на пазарен принцип.

В програмата на "Прогресивна България" са заети почти всички тези, които развих сега, каза Дянков, според когото определени мерки бързо могат да бъдат взети. Основната задача на формацията на Румен Радев е антиинфлация, настоя Дянков. "Ако това правителство не вземе мерки в първия месец, ще излезе тезата "вие не знаете какво правите", предупреди той.

България не е готова за отмяна на плоския данък, каза отново Дянков. Най-лошото да се промени данъчна система е да се променят осигуровките - социални и здравни. Ако ще се правят промени, трябват 2-3 години. Ако има прогресивен данък, вече сме в еврозоната и Шенген, богатите ще си прехвърлят парите извън България и ще плащат бедните, предупреди Дянков. Той призова и да не се пипа ДДС.

Пълна ревизия какво е състоянието на държавата

Дянков изрази надежда, че формацията на Румен Радев честно ще каже в какво финансово състояние е България след управлението на правителството на Росен Желязков и на служебното правителство на Андрей Гюров. Хвалеше се кабинетът "Желязков", че бюджетният дефицит за 2025 година е 3% и дори отдолу, но Евростат каза 3,5%, подчерта Дянков. Той изрично похвали "Прогресивна България", че има няколко много добри икономисти в десния сектор, давайки пример с Гълъб Донев и видя добро в разделянето на ПП-ДБ, защото в ДБ имало добри десни икономисти като Мартин Димитров

За едно тримесечие стигнахме половината от възможния бюджетен дефицит, предупреди още Дянков. Според него, трябва бюджет 2026 да прелее в бюджет 2027 година. Дянков каза и, че "Прогресивна България" може да иде в Брюксел и да представи реалната финансова картина на България, за да помоли за отсрочка и през 2027 година да не влезем в процедура по свръхдефицит.

