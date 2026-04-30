Изненадващ обрат: Курсът на еврото е невиждан от седмици

Курсът на еврото спрямо щатския долар претърпя изненадващ обрат, като отново падна под психологическата граница от 1,17 към американската валута, след кратко повишение вчера. Европейската валута като цяло бе на значително по-ниски стойности през последните седмици. Основен фактор за по-ниските котировки на единната валута е заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток и той продължава да влияе върху еврото.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1659 долара или под нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1706 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 30 март, когато беше на ниво 1,1454 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 8 април - единната европейска валута бе със стойности от 1,1714 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 13 май 2025, когато беше 1,1098 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.