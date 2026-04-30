Външният дълг на България се е увеличил драстично: Данни на БНБ

Брутният външен дълг на България в края на февруари тази година възлиза на 65,269 млрд. евро (52,9 процента от прогнозния БВП) по предварителни данни, което е с 15,7023 млрд. евро или с цели 31,7 процента повече в сравнение с края на февруари 2025 г., когато е бил 49,5667 млрд. евро или 42,7 процента от БВП. Това съобщават от Българската народна банка (БНБ).

Структура на дълга

Според данните в края на февруари краткосрочните задължения са 19,3794 млрд. евро (29,7 процента от брутния дълг, 15,7 процента от БВП). Те нарастват с 10,2468 млрд. евро (112,2 процента) на годишна база (9,1326 млрд. евро, 18,4 процента от дълга, 7,9 процента от БВП). Дългосрочните задължения възлизат на 45,8896 млрд. евро (70,3 процента от брутния дълг, 37,2 процента от БВП) в края на февруари като се увеличават с 5,4555 млрд. евро (13,5 процента) спрямо края на февруари 2025 г. (40,4341 млрд. евро, 81,6 процента от дълга, 34,9 процента от БВП).

Към края на февруари 36,0367 млрд. евро (55,2 процента) от брутните външни задължения са с остатъчен матуритет над една година. В евро са деноминирани 71,8 процента от брутните външни задължения, при 77,5 процента година по-рано.

Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ в края на февруари е 16,9809 млрд. евро (13,8 процента от БВП). Спрямо края на февруари 2025 г. (12,9146 млрд. евро, 11,1 процента от БВП) той нараства с 4,0663 млрд. евро (31,5 процента). Той е с най-значителен дял в структурата на външния дълг - 26 процента към края на февруари тази година, при 26,1 процента към февруари 2025 г., отбелязват от БНБ.

Външните задължения на Централната банка са 11,825 млрд. евро (9,6 процента от БВП). Те се увеличават с 9,8776 млрд. евро спрямо края на февруари 2025 г. (1,9474 млрд. евро, 1,7 процента от БВП) и отразяват задължения, свързани с разпределянето на евробанкноти в рамките на Евросистемата след присъединяването на страната към еврозоната от 1 януари 2026 г., посочват от БНБ.

Външните задължения на сектор „Други парично-финансови институции“ (банки и фондове на паричния пазар) са 7,9506 млрд. евро (6,4 процента от БВП). Те се повишават с 659,7 млн. евро (9 процента) спрямо края на февруари 2025 г. (7,2909 млрд. евро, 6,3 процента от БВП).

Външните задължения на „Други сектори“ са 14,2401 млрд. евро (11,5 процента от БВП). Те нарастват със 755,2 млн. евро (5,6 процента) спрямо същия месец на миналата година (13,4849 млрд. евро, 11,6 процента от БВП).

Вътрешнофирменото кредитиране е в размер на 14,2724 млрд. евро (11,6 процента от БВП) в края на февруари, което е с 343,5 млн. евро (2,5 процента) повече спрямо края на февруари 2025 г. (13,9289 млрд. евро, 12 процента от БВП).