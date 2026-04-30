400 млн. долара за Украйна: След мощните критики от Сената военното министерство на САЩ отпусна забавените пари

Малко след като бившият лидер на републиканците в Сената (горната камара на Конгреса на САЩ) Мич Макконъл, понастоящем лидер на влиятелната сенатска подкомисия по отбранителните разходи, разкритикува Пентагона, че задържа военна помощ за Украйна в размер на 400 милиона долара, одобрена от Конгреса, военният министър Пийт Хегсет явно е взел мерки. Дълго забавеният пакет вече е отпуснат, каза той по време на изслушване пред Комисията по въоръжените сили на Камарата на представителите (долната камара).

Къде отиват парите?

„Средствата бяха предназначени за изграждане на капацитет в Европа и вчера бяха отпуснати“, заяви Хегсет в сряда, 29 април, когато бе попитан изрично за 400-те милиона долара. Той обаче не даде повече подробности, предава Bloomberg.

Острите критики

Преди това Мич Макконъл насочи вниманието към Елбридж Колби - заместник-министъра на отбраната по политическите въпроси - като най-вероятната пречка за изпращането на помощта. Колби е известен противник на доставките на оръжие за Киев, който попадна под светлината на прожекторите при временното спиране на военната помощ през лятото на 2025 г.

През 2025 г. републиканското мнозинство и в двете комисии по въоръжените сили одобри 400 милиона долара за Инициативата за подпомагане на сигурността на Украйна за всяка от следващите две години. Членовете на комисията по бюджета напълно финансираха това разрешение за фискалната 2026 година с преобладаваща подкрепа.

"И все пак помощта за Украйна, която приехме преди месеци, сега събира прах в Пентагона. Когато членовете на комисията по бюджета в Сената потърсиха обяснение от отдела за политика на министерството, ръководен от заместник-министъра Елбридж Колби, те бяха отпратени с празни обещания", написа преди новината за отпускането на парите Макконъл в статия за The Washington Post. Мнението му бе публикувано от изданието на 28 април.

