Зеленски удължи военното положение и мобилизацията в Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски подписа одобрените по-рано тази седмица от Върховната рада законопроекти за удължаване с три месеца на срока на военното положение и на общата мобилизация, предаде Укринформ.

Украинският парламент подкрепи двата законопроекта на 28 април.

Така срокът на действие на военното положение и общата мобилизация в Украйна вече е официално удължен до 2 август 2026 г.

Още: Зеленски: С приемането на крадени от Русия стоки Израел нарушава собствените си закони

Това е дванадесетото удължаване на срока на действие на военното положение и мобилизацията от началото на войната.

Зеленски: Приемането на Украйна в ЕС трябва да залегне в мирния договор с Русия