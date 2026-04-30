Зеленски удължи военното положение и мобилизацията в Украйна

30 април 2026, 17:05 часа 354 прочитания 0 коментара
Снимка: president.gov.ua
Украинският президент Володимир Зеленски подписа одобрените по-рано тази седмица от Върховната рада законопроекти за удължаване с три месеца на срока на военното положение и на общата мобилизация, предаде Укринформ. 

Украинският парламент подкрепи двата законопроекта на 28 април. 

Така срокът на действие на военното положение и общата мобилизация в Украйна вече е официално удължен до 2 август 2026 г. 

Това е дванадесетото удължаване на срока на действие на военното положение и мобилизацията от началото на войната.

Елена Страхилова Отговорен редактор
мобилизация военно положение Володимир Зеленски война Украйна мобилизация Украйна
