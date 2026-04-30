Мадяр запазва условия на Орбан към Украйна, за да има членство в ЕС

Бъдещият министър-председател на Унгария Петер Мадяр призова украинското ръководство да предприеме „смели стъпки“ по отношение на разширяването на езиковите права на унгарското малцинство в Украйна. Той също така заяви, че „започва консултации“ с президента Володимир Зеленски относно правата на етническите унгарци, живеещи в съседната страна. Унгарското малцинство в Украйна живее предимно в западната област Закарпатие. В региона живеят над 100 000 етнически унгарци.

Проблемите със Закарпатието са още от ерата "Орбан"

Ограниченията върху официалното използване на унгарския език в Украйна и твърденията за дискриминация срещу малцинството се превърнаха в още един източник на напрежение в обтегнатите отношения между излизащото от власт правителство на Виктор Орбан и Киев.

В публикация във Facebook във вторник Мадяр заяви, че иска да се срещне със Зеленски в началото на юни в Берегово, град с унгарско мнозинство в украинския регион Закарпатие. Бъдещият премиер написа, че се е срещнал с кмета на Берегово Золтан Бабяк, който го е информирал за „положението на унгарците в Закарпатие и ужасите на войната“.

Мадяр заяви, че предложената среща със Зеленски ще има за цел „да подобри положението на унгарците в Закарпатието и да подкрепи възможността им да останат в родината си“.

„Насърчавам украинското ръководство да предприеме смели стъпки и в тези области, в посока към европейските ценности и истинската свобода и равенство“, добави той.

Фокус върху езиковите и образователните права

Украинското законодателство гарантира ролята на украинския език като официален език на страната. Обучението на езиците на националните малцинства е разрешено само до ниво начално училище.

I am initiating consultations with Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy in early June in Transcarpathia.



I received Zoltán Babják, Mayor of Berehove, in my office, who briefed me on the situation of Hungarians in Transcarpathia and the horrors of the war.



We agreed that it… pic.twitter.com/Wwx6a2DwmX — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) April 28, 2026

Мадяар заяви, че Украйна трябва да премахне ограниченията, които, по неговите думи, продължават „от повече от десетилетие“, и да възстанови „културните, езиковите, административните права и правата на унгарското малцинство в областта на висшето образование“.

Той заяви, че отстъпките в областта на образованието, обявени от украинското правителство през 2025 г., са „стъпка в правилната посока, но не са достатъчни“.

Мадяр изтъкна, че висшето образование остава едноезично и че употребата на официалния език все още е ограничена в публичната администрация, съдилищата и други процедури. Той също така заяви, че събитията и медиите на унгарски език са подложени на квоти и строги изисквания за регистрация.

„Ако успеем да решим тези проблеми, със сигурност ще можем да отворим нова страница в унгарско-украинските двустранни отношения“, написа той.

Мадяр добави, че унгарците в Закарпатието могат да разчитат на „пълната подкрепа на родината и на правителството на "Тиса"" - неговата дясноцентристка партия, която ще има конституционно мнозинство в новия унгарски парламент.

Според Bloomberg следващият министър-председател на Унгария иска Украйна да предостави по-широки права на унгарското малцинство в замяна на подкрепа за присъединяването на Киев към ЕС. Посочените изисквания до голяма степен отразяват 11-точковия списък на Орбан от 2024 г.

